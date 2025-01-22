Hyundai'nin IONIQ modeli P3CI 2024 endeksinde 2. sırada

Hyundai, P3CI Endeksi'nde, elektrikli otomobillerindeki şarj alt yapısı ve verimlilik konularında başarı gösterdi.

Markanın IONIQ 6 modeli, P3CI 2024'ün genel sıralamasında ikincilik elde ederken, premium kategorisinde ise zirvenin sahibi oldu.

IONIQ 6, "800 volt" teknolojisi sayesinde yüzde 100 elektrikli otomobiller arasında öne çıkıyor.

Aerodinamik tasarımıyla oldukça düşük tüketim sergileyen model, ultra hızlı şarj yeteneğiyle 20 dakikada 346 kilometre menzile ulaşıyor.

ADAC Ecotest'te 15,5 kilovat saat (kWh) tüketim değeriyle enerji verimliliği sergileyen model, 0,21'lik sürtünme katsayısıyla bu sonuca ulaştı.

P3 Şarj Endeksi, elektrikli araçların genellikle maksimum hızda şarj olduğu yüzde 10 ile 80 arasındaki şarj durumunda (SoC) şarj davranışını mercek altına alıyor. Endeks, ADAC Ecotest'te ölçülen gerçek tüketimi hesaba katarak, hızlı bir şarj istasyonunda 10 ve 20 dakikalık aralıklarla kaç kilometrede gerçek menzilin şarj edilebileceğini değerlendiriyor.

Bu testler esnasında, 20 dakikalık şarjla 346 kilometrelik menzil elde eden IONIQ 6, 10 dakikalık testte ise 234 kilometreye ulaştı. Hyundai Motor Grubunun "800V" mimarili "E-GMP" platformu sayesinde 235 kilovatın üzerinde bir şarj değerine ulaşan otomobil, ortalama olarak 193 kilovat kapasitede şarj edildi.