Hyundai'nin Kocaeli fabrikasında üretim duruyor

15 Ocak 2020

Kerim ÜLKER

Güney Kore basını Hyundai’nin Kocaeli’ndeki tesisinde üretim 1 ay askıya alacağını yazdı. Güney Kore’de yayın yapan Business Korea’da yer alan bilgilere göre Hyundai Assan, 20 Ocak-6 Şubat ve 30 Mart-13 Nisan tarihleri arasında üretimi durduracak.

Kısa çalışma ödeneğinden karşılanacak

Koreli medya kuruluşları ayrıca Güney Koreli şirkete bağlı Hyundai Mobis ve Hyundai Glovis gibi bağlı kuruluşları da geçici olarak kapatılacağını yazdı. Kore basını Hyundai Türkiye’nin Ankara’dan kısa çalışma ödeneği talep ettiğini, bu kapsamda fabrika çalışanları önümüzdeki aylarda iki bölüm halinde yani 15 gün çalışıp 15 gün çalışmayacak. İşçilerin çalışmadıkları günlerdeki ücretlerin yüzde 80’ini devlet ödeyecek.