İç pazar 70 bine koşuyor yurt dışı sipariş de hızlandı

20 Temmuz 2020

AYSEL YÜCEL

Otomotiv pazarı salgının yarattığı kayıpların ardından hareketli bir yaz geçiriyor. Haziran ayında iç pazarda yüzde 66’lık büyüme ile 71 bin adetlik pazara ulaşan otomotivciler, aynı tempoyu temmuzda da bekliyor. Bu ay stok sorununun da azaldığı vurgulanıyor. İhracat tarafında ise haziranda başlayan toparlanma eğilimi temmuzda hız kazandı. Yurt dışı satışlarında hazirana göre yüzde 10’a yakın artış öngören sektör temsilcileri, siparişlerin hızlandığını belirtiyor. İhracatta asıl hareketlilik eylülde bekleniyor. İhracatta dikkat çeken bir nokta da kamyon talebindeki artış oldu.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, otomotiv satışlarındaki hareketliliğe dikkat çekerek, “2019 yılında iç pazardaki daralmadan dolayı ihracat pazarlarına daha fazla odaklanmıştık. Ürettiğimiz araçların büyük bir kısmını ihracata yönlendiriyorduk. 2020 yılını ise iç pazarda toparlanma ve ihracat pazarlarında yükselişin başlangıcı gibi düşünürken pandemi bu durumları erteledi. Mart ve nisan aylarında yaşanan durgunluk sonrası mayıs ayı itibariyle piyasalar yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Haziran ayından sonra bu sürecin hızlanacağını öngörüyorduk ve bunun da gerçekleşmeye başladığını söyleyebiliriz. Son 3 aylık dönemde ertelenen satın almaların yaz aylarında gerçekleşerek kayıpların giderilebileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

“Kamyonun önemi yeniden hatırlandı”

Yaklaşık 4 aylık kayıptan sonra toparlanmanın ihracatta da başladığına dikkat çeken Sülün, “Özellikle, lojistik faaliyetlerin devamlılığı açısından kamyon pazarının önemi yeniden hatırlanmış oldu. Nisan ayında ani bir düşüş yaşayan kamyon ihracatı mayıs ayında kademeli olarak artmaya başladı. Bu kapsamda temmuz ayı ihracatımızın haziran ayına göre yaklaşık yüzde 9 oranında arttığını söyleyebiliriz. Türkiye kamyon pazarının ise temmuz ayında da haziran ayına paralel bir şekilde 1.300 bandında tamamlanmasını ön görüyoruz. 2020 yılı kamyon pazarının geçen yılın üstünde olmasını bekliyoruz” dedi.

“Yurt dışı siparişleri hızlandı”

Ford Otosan Türkiye Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, ihracat ve üretim tarafında özellikle yurtdışı siparişlerde artış yaşandığını belirterek, “Bunun, üretime yansıması ise eylülden itibaren görünür hale gelecek, önce stokların erimesini bekliyoruz” dedi.

“Talep artışına karşı senaryolarımız hazır”

Ağır ticari tarafında ise Türkiye pazarında faizlerdeki düşüş ve tüketici güven endeksinde yaşanan artışla birlikte hızlı bir toparlanma ve talep artışı yaşandığına dikkat çeken Yücetürk, “Bu artışa paralel olarak üretim tempomuzu da pandemi öncesi dönemin üzerine çıkardık. Yurtdışı pazarların toparlanmasının Türkiye’ye göre bir miktar daha yavaş gerçekleşmesini bekliyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyor ve talep artışı ihtimaline karşı üretim senaryolarımızı hazır tutuyoruz” dedi.

Yurt dışı satışları her ay daha iyi

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, iç pazardaki hareketliliğin sürdüğünü ifade ederek, ihracat tarafının da her ay daha iyiye gittiğini vurguladı. Arıkan, “Ancak ihracat halen COVID-19 öncesi beklentilerimize ulaşmadı. Eylül-Ekim döneminde ihracattaki olumlu gidişatı daha iyi hissedeceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik de temmuz ayında ihracatın haziran ayının üstüne çıkmasını beklediklerini söyledi.

İÇ PAZAR HAZİRANI ARATMAYACAK



Ford Otosan Türkiye Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, pandemi ile birlikte ötelenen talebin sektörde yeniden bir hareketlilik yarattığını ifade ederek, “Binek ve hafif ticari özelinde baktığımızda haziran ayı, ağır ticari hariç yaklaşık 71 bin adet civarlarında gerçekleşti. Beklentinin 65 bin adet civarında olduğunu dikkate aldığımızda, bu pazar büyüklüğü birikmiş talebin de etkisi ile toparlanmanın tahminlerimizden daha hızlı gerçekleştiğini gösteriyor. Temmuz ayında da bu artış trendinin devam edeceğini ve en az haziran ayı kadar bir pazar büyüklüğü olacağını öngörüyoruz” dedi. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel de iç pazarda hareketliliğin devam ettiğini belirterek, temmuz ayında 65-70 bin adetlik pazar beklentileri olduğunu söyledi. Berkel, ihracat tarafında da toparlanmanın başladığını belirtti. Geçen yıl temmuz ayında 52 bin adetlik satış yapılmıştı.

OTOBÜS PAZARINDA YÜZDE 50 ARTIŞ BEKLENTİSİ



Süer Sülün, otobüs pazarındaki hareketliliğe dikkat çekerek, “Otobüs pazarına baktığımızda genel olarak 2019'un üstünde bir rakamla kapanacağını düşünüyoruz. Türkiye otobüs pazarı 2019 yılını 537 adetle kapamıştı, bu sene için yüzde 50'lik bir büyüme öngörüyoruz ancak yine de şunu belirtmekte fayda var ki bu artış sonrası bile otobüs pazarı hala normal yıllardaki pazarın yarısı kadar. Otobüs ihracatında ise haziran ayının temmuza kıyasla daha hareketli olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

YAN SANAYİDE BAZI FİRMALAR İHRACATTA GEÇEN YILI SOLLAYACAK



Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, yan sanayide ihracatın haziran ayına göre artış gösterdiğine vurgu yaparak, “Birçok üyemizde ihracatta haziran ayına göre temmuzun ilk 15 gününde ortalama yüzde 10 civarında artış var. Bazı üyelerimizde ihracat artışı yüzde 20'leri aşıyor. Hatta az sayıdaki otomotiv tedarikçisinin 2019 yılı temmuz ayı ihracatından fazlasını bu ay gerçekleştireceği öngörülüyor” dedi.