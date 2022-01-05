İhracat şampiyonu bu yıl da değişmedi

Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisi, böylece ihracatta 16 yıldır aralıksız şampiyon sektör oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv sektörünün 2021 yılı ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 15 artarak 29,3 milyar dolar oldu.

Otomotivin aralık ayı ihracatı da bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 6 artışla yaklaşık 3 milyar dolar olurken, bu rakam sektör tarihinin aylık bazda en yüksek ikinci ihracatı oldu. Otomotivin 2021 yılı ihracat ortalaması ise 2,45 milyar dolar olurken, endüstrinin aralık ayında Türkiye ihracatından aldığı pay ise yüzde 13,3 olarak gerçekleşti.

Çelik: Krizlere rağmen yılı yüzde 15 artışla kapattık

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, yaptığı değerlendirmede “Geçen yıl yarı iletken çip kriziyle başlayan, diğer ham madde tedarik problemleri ile süren ve artan maliyetlerle daha da derinleşen sorunlar, global çapta olduğu gibi ülkemiz otomotiv sektörünü de olumsuz etkiledi. Yaşanan tüm sorunlara rağmen geçen yılı yüzde 15 ihracat artışı ile kapatmayı başardık. Bu başarıda üstün gayret gösteren ve emeği geçen tüm firmalarımızı kutlarım" diye konuştu.

Otomotiv endüstrisinin aralıkta ise tarihinin aylık bazdaki en yüksek ikinci ihracatına ulaştığını da kaydeden Baran Çelik, “Geçen ay tedarik endüstrisi ihracatımız çift haneli artarken, çekiciler ürün grubundaki artış oranımız ise yüzde 148’e çıktı. Yine ülkeler bazında Fransa, Birleşik Krallık ve Mısır gibi ülkelere çift haneli ihracat artışlar kaydettik” dedi.

Tedarik endüstrisi ihracatı yıllık yüzde 26 arttı

Ürün grubu bazında Tedarik endüstrisi ihracatı 2021 yılında bir önceki seneye göre yüzde 26 artışla 11 milyar 803 milyon dolar olurken, tüm otomotiv ihracatından ise yüzde 40,2 pay aldı. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 28, diğer ürün grupları altında yer alan Çekiciler ihracatı ise yüzde 68 arttı. Diğer yandan Binek otomobiller ihracatı yüzde 0,3 otobüs minibüs midibüs ihracatı ise yüzde 17 düşüş gösterdi.

Aralık ayında ise Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 12 artarak 1 milyar 54 milyon dolar olurken, Binek Otomobil ihracatı yüzde 10 azalışla 935 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 9 artışla 628 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 6 artışla 148 milyon dolar ve Çekiciler ihracatı da yüzde 148 artışla 144 milyon dolar oldu. En büyük ürün grubu olan Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 3 artış görülürken, ABD’ye yüzde 15, Birleşik Krallık’a yüzde 12, Rusya’ya yüzde 56, Mısır’a yüzde 46, Hollanda’ya yüzde 44, İran’a yüzde 103 artış, buna karşılık İspanya’ya yüzde 16, Slovenya’ya yüzde 18 düşüş görüldü. Binek otomobillerde önemli pazarlar olan Fransa’ya yüzde 18, Birleşik Krallık’a yüzde 11, Mısır’a yüzde 178, ABD’ye yüzde 116 ihracat artışı, İtalya’ya yüzde 11,5 İspanya’ya yüzde 16, Almanya’ya yüzde 34, İsrail’e yüzde 56, Polonya’ya yüzde 65, Belçika’ya yüzde 24, İsveç’e 60, Hollanda’ya yüzde 36 düşüş yaşandı. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık’a yüzde 26, İtalya’ya yüzde 62, Fransa’ya yüzde 27, Danimarka’ya yüzde 129 ihracat artışı, Belçika’ya yüzde 19, İspanya’ya yüzde 31, İrlanda’ya yüzde 55, Hollanda’ya yüzde 95 ve ABD’ye yüzde 100 ihracat düşüşü yaşandı. Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise en fazla İhracat yapılan ülkeler olan Fransa’ya yüzde 6, İsrail’e yüzde 165, Slovakya’ya yüzde 100 artış, Almanya’ya yüzde 8 ve Fas’a yüzde 99 düşüş görüldü.

En büyük pazar Almanya'da

Ülke bazında Almanya, 2021 yılında ihracatın en büyük pazarı oldu. Almanya’ya geçen yıl ihracat bir önceki seneye göre yüzde 17 artışla 4 milyar 168 milyon dolar oldu. Geçen yıl diğer büyük pazarlardan Fransa’ya yüzde 14, Birleşik Krallık’a yüzde 39, İtalya ve İspanya’ya yüzde 15’er, Polonya’ya yüzde 21 ABD’ye yüzde 29, Rusya’ya yüzde 51, Mısır’a yüzde 22 ve Fas’a yüzde 19 ihracat artışı, Romanya’ya yüzde 14 ve İsrail’e yüzde 17 ihracat düşüşü yaşandı.

Aralıkta ise ülke bazında en büyük pazar Fransa olurken, bu ülkeye ihracat yüzde 19 artışla 441 milyon dolar oldu. Yine yüzde 22 artış kaydedilen Birleşik Krallık da 372 milyon dolarlık ihracat rakamı ile ikinci büyük pazar oldu. Geçen ay üçüncü büyük pazar olan Almanya’ya ise ihracat yüzde 2 azalarak 349 milyon dolar oldu. Diğer pazarlardan İtalya’ya yüzde 13, ABD’ye yüzde 14, Mısır’a yüzde 126, Rusya’ya yüzde 61, Romanya’ya yüzde 15,5 artış, buna karşılık İspanya’ya yüzde 10,5 Belçika’ya yüzde 16,5 İsrail’e yüzde 28, Fas’a yüzde 43 ve İsveç’e yüzde 42 düşüş görüldü.

AB’ye ihracat yıllık yüzde 11 arttı

Ülke grubu bazında ihracattan aldığı yüzde 64,6 pay ile ilk sırada yer alan AB Ülkelerine 2021 yılında bir önceki seneye göre yüzde 11 artışla 18 milyar 966 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Geçen yıl Ortadoğu Ülkelerine yönelik ihracat yüzde 15 düşerken, Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerine yüzde 38, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 28, Diğer Avrupa Ülkelerine yüzde 32 ve Afrika Ülkelerine yüzde 21 artış gösterdi.

AB Ülkelerine ihracat aralıkta ise yüzde 3 artışla 1 milyar 887 milyon dolar oldu. AB ülkeleri toplam ihracattan yüzde 63,7 pay aldı. Yine Afrika Ülkelerine yüzde 20, Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 40 ihracat artışı, Ortadoğu Ülkelerine ise yüzde 12 ihracat düşüşü görüldü.