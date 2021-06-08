İkinci el araba fiyatları düşecek mi, artacak mı?

Pandemi süreci otomobil sahibi olmak isteyenler için pek de parlak geçmiyor. Pandemi nedeniyle üretimin azalması aşılmaya başlarken, bu kez artan döviz kuru ve çip krizi nedeniyle ikinci el araba fiyatları yükseliyor. Sıfır otomobil fiyatları son yıllarda ciddi bir artış yaşarken, daha düşük bütçelerle araç sahibi olmak isteyenler ikinci el araba fiyatlarını ve bu pazarda yaşananları takip ediyor.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) pandemisi sürecinde otomotiv firmaları üretime ara vermek zorunda kalmıştı. COVID-19'a karşı aşılama çalışmaları ile birlikte üretimde sıkıntılar aşılmaya başlarken bu kez yaşanan çip krizi üretimi sekteye uğrattı. Bütün bunların yanı sıra Türkiye'de döviz kurunda yaşanan yükseliş, ithal ürünlerin fiyatlarının artmasına neden olurken, araba fiyatları da bu yükselişten etkilendi.

Yaz döneminde ikinci el araba fiyatları araştırması yaparak, otomobil sahibi olmak isteyenler, bu olumsuzluklar nedeniyle hamlede bulunamıyor. Sektör temsilcileri ise araba fiyatlarında yükselişin yıl sonuna kadar devam etmesini bekliyor. Özellikle mayıs-eylül döneminde ikinci el araba pazarına ilginin yüksek olması beklenirken, bu dönemde yapılacak alımların fırsat olabileceği vurgulanıyor.

İkinci elde en çok satan arabalar belli oldu

Türkiye'de mayıs ayında ikinci el pazarında en çok talep gören arabalar belli oldu. Cardata'nın verilerine göre, mayıs ayında ikinci elde en çok tercih edilen otomobil Renault Megane oldu.

Avrupa yapımı otomobillerin büyük çoğunluğunu oluşturduğu listenin ikinci sırasında Fiat Egea, üçüncü sırasında ise Volkswagen Passat yer aldı.

Bu araçların yanı sıra Renault Symbol, Fiat Linea, Renault Clio, Volkswagen Polo, Peugeot 301, Renault Fluence ve Ford Focus ikinci el pazarında mayıs ayında en çok talep gören modeller olarak belirlendi.

İkinci el araba pazarında dizel ve manuel şanzımanlı araçlara olan ilginin de yüksek olduğu görüldü. Listenin ilk 10 sırasında yer alan dizel araçlar olması dikkat çekti.