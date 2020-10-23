İkinci el araba fiyatları düşer mi?

23 Ekim 2020

Vatandaşlar ikinci el araba fiyatları konusunda araştırmalarına devam ediyor. Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle ikinci el araba fiyatları artarken, bir otomobil sahibi olmak isteyenler ikinci el araba fiyatları düşecek mi, sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

Tüketicileri yerli üretime yönlendirmek adına yapılan ÖTV düzenlemesi sonrasında sıfır otomobil fiyatlarında ciddi bir artış yaşanırken, pandemi sürecinde sıfır otomobile olan talep arttı ancak bayilerde talebi karşılayacak sayıda otomobil bulunmuyor. Bu durum vatandaşları ikinci el araba arayışına itiyor.

Sıfır araç talebinin karşılamaması sonrasında ikinci el araba fiyatlarında da ciddi bir artış söz konusu. Son yılların en yüksek seviyelerine çıkan ikinci el araba fiyatlarının yakın zamanda düşüp düşmeyeceği merak ediliyor.

Uzmanlara göre, ikinci el otomobil fiyatlarında artış bir süre daha devam edecek. Arz-talep dengesinin bozulması, otomobilin sadece ulaşım değil, aynı zamanda yatırım aracı olarak da görülmeye başlanması ikinci el araba fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı Kumdakcı, otomobil fiyatları ile ilgili genel seyri ve beklentileri değerlendirdi.

İkinci el otomobil fiyatlarındaki artışın son yılların en yüksek seviyesinde olduğunu hatırlatan Kumdakcı, "Öyle ki araçlar ulaşım amacı ile kullanılmanın yanında artık yatırım aracı olarak görülüyor. Bunun başlıca sebebi, arz-talep dengesinin bozulması olarak gösterilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Pandemi etkisiyle toplu taşıma kullanma isteği yerine özel araç ile seyahat isteğinin toplum geneline yayılmasının ve 1 ay öncesine kadar kamu bankaları tarafından düşük faizli kredi desteğinin sağlanmasının ikinci el araçlara talebi arttırdığını belirten Kumdakcı, "Yine pandemi nedeniyle fabrika üretimlerinin düşmesi, hatta belirli bir dönem fabrikaların kapalı kalması piyasaya yapılan arzı düşürdü. Arz-talep dengesinin bozulması yanında 30 Ağustos'ta yapılan ÖTV artışı, araç fiyatlarında agresif bir yükselme yarattı." ifadelerini kullandı.

Serkan Kumdakcı, piyasalardaki genel beklentinin fiyatların düşeceği yönünde olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Beklenti bu yönde ancak maalesef yeni üretimlerde ürün girdi maliyetlerinde oluşacak artışlar, ülkemizde yüksek seyreden döviz kur fiyatlaması ve ÖTV oranlarında bir düşme olasılığının şimdilik olmaması fiyatların bir daha eski seviyelerinde seyretmesine imkan vermeyecektir. Özetle, fiyatların bu denli artmasının tek nedeni ÖTV değil. Bu durumun 2021'in ilk yarısında da devam edeceğini söylemek yanlış olmaz."