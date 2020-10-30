İkinci el araba fiyatlarında yükseliş sürecek mi?

30 Ekim 2020

Son dönemde bir otomobil sahibi olmak oldukça zorlaştı. Pandemi ile birlikte yükselişe geçen otomobil fiyatları, son düzenlemelerle iyice arttı. ÖTV oranlarında yapılan artış ve döviz kurlarında yaşanan artış, otomobil fiyatlarına yansıdı. Sıfır kilometre otomobil fiyatlarının yükselmesi ise ikinci el araba fiyatlarını da yukarıya çekmeye başladı.

Özellikle pandemi döneminde vatandaşların toplu ulaşım araçlarını kullanmak istememesi araç talebini artırırken, piyasada bu talebi karşılayacak sıfır otomobil bulunamadı. Yaz aylarında başlayan normalleşme süreçleri ile otomobil üretimi canlılık kazansa da artan talepleri karşılamıyor. Bu nedenle sıfır kilometre otomobil alamayanlar tercihini ikinci el arabalardan yana kullanıyor.

İkinci el araba fiyatları artarken talepte bir azalmadan bahsetmek güç. Ancak otomobil alma konusunda temkinli davrananların sayısı da oldukça fazla ve çok sayıda kişi ikinci el araba fiyatları düşer mi gibi sorulara yanıt bulmaya çalışıyor.

İkinci el arabalar yatırım aracı oldu

(TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, otomobil fiyatları ile ilgili genel seyri ve beklentileri değerlendirdi.İkinci el otomobil fiyatlarındaki artışın son yıllardaki en yüksek seviyesinde olduğunu ifade eden Kumdakcı, “Öyle ki araçlar ulaşım amacı ile kullanılmanın yanında artık yatırım aracı olarak görülüyor. Bunun başlıca sebebi arz-talep dengesinin bozulması olarak gösterilebilir. Pandemi etkisi ile toplu taşıma kullanma isteği yerine özel araç ile seyahat isteğinin toplum geneline yayılması ve 1 ay öncesine kadar kamu bankaları tarafından düşük faizli kredi desteğinin sağlanması ikinci el araçlara talebi arttırdı. Yine pandemi nedeniyle fabrika üretimlerinin düşmesi hatta belirli bir dönem fabrikaların kapalı kalması piyasaya yapılan arzı düşürdü. Arz-talep dengesinin bozulması yanında 30 Ağustos tarihinde yapılan ÖTV artışı, araç fiyatlarında agresif bir yükselme yarattı.” dedi.

Piyasalardaki genel beklentinin fiyatların düşeceği yönünde olduğunu belirten Serkan Kumdakcı konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Beklenti bu yönde ancak maalesef yeni üretimlerde ürün girdi maliyetlerinde oluşacak artışlar, ülkemizde yüksek seyreden döviz kur fiyatlaması ve ÖTV oranlarında bir düşme olasılığının şimdilik olmaması fiyatların bir daha eski seviyelerinde seyretmesine imkân vermeyecektir. Özetle fiyatların bu denli artmasının tek nedeni ÖTV değil. Bu durumun 2021’in ilk yarısında da devam edeceğini söylemek yanlış olmaz.”