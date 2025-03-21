İkinci el araç alırken dolandırıcılara dikkat! Uzman isim uyardı...

Bir süredir durağan seyreden ikinci el araç satışlarında bayram öncesi yaşanan canlanma sebebiyle Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, dolandırıcılık amacıyla piyasaya giren kişilere karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Erkoç, "Her yıl bayram dönemleri öncesinde ve yaz ayları yaklaştığında araç alım satım işlemleri hız kazanır. Bu dönemde internet üzerinden 'kapora dolandırıcılığı' ve 'ayaküstü' diye tabir ettiğimiz kayıt dışı alım satım yapan kişilerin arttığını görüyoruz. Burada hem vatandaşlarımızın hem de motorlu araç satıcılarımızın dikkatli olmasını öneriyoruz." dedi.

"Yetki belgeli satıcıları tercih edin!"

Yetki belgesi olmadan satış yapanların tüketicilerin mağduriyet yaşamasına sebep olduğunu belirten Erkoç, "Vatandaşlarımızın otomotiv ticaret merkezlerinden ya da yetki belgesine sahip motorlu araç satıcılarından alışveriş yapması önem taşıyor. Bu dönemlerde özellikle kapora dolandırıcılığı çok yaşanıyor. Eğer tüketiciler, otomotiv alırken karşılarında muhatap bulabilecekleri adresleri seçerse herhangi bir sorun yaşamaz" diye konuştu.

Ekspertiz işleminde TSE'YE dikkat!

Erkoç, araç ekspertizi işleminde de dikkatli olunması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Ekspertiz merkezlerinin TSE standartlarında hizmet sunması ve söz konusu araca garanti vermesi önemli bir husus. Böylece bu konuda yaşanan mağduriyetlerin de önüne geçilecektir. Ekspertiz yaptırırken de mutlaka güvenilir, kurumsal, gerekli standartları taşıyan merkezler tercih edilmeli."