İkinci el araç alırken nelere dikkat edilmeli? İkinci eldeki dolandırıcılıklar neler?

VavaCars:'ın açıklamasına göre ikinci el araç alım satımı yapmak isteyen her 3 kişiden 1'i dolandırılma riskiyle karşı karşıya kalıyor. En sık karşılaşılan dolandırıcılık yöntemlerinin başında ise "ikiz araçla ekspertiz", "sazan sarmalı", "aracını bana sat - parayı başkasına gönder", "parça dolandırıcılığı", "tramer kaydı dolandırıcılığı" geliyor.

Şirket, sık görülen dolandırılma yöntemlerine ve alınacak önlemlere dikkati çekti.

Ekspertize dikkat

Son dönemde sıkça karşılaşılan ikiz araçla ekspertiz yönteminde, rapor düzenlenecek araç ile aynı marka, model ve renkte olan bir aracı plaka değişikliği yaparak ekspertize getiren kötü niyetli satıcılar, satışı yapılacak araç sağlammış gibi sahte bir rapor alıyor. Alınan bu raporla birlikte araçların kusurları gizlenerek satışa sunuluyor. Bu noktada alıcıların dolandırılma riskine karşı aracın şasi ve motor numaralarını kontrol etmesi tavsiye ediliyor.

Sazan sarmalı yöntemi ise genellikle internetten veya sosyal medya üzerinden yayılan araç satış ilanları aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Satıcı pozisyonunda bulunan dolandırıcılar, kendilerini gerçek bir araç sahibi gibi göstererek alıcıları çeşitli tuzakların içine çekiyor.

Ucuz ilanlar borçlu çıkabilir

Özellikle ilanlarda piyasa fiyatlarından daha ucuza araçları sunuyorlar ve bunu borçlu olmaları, acil paraya ihtiyaç duymaları, yeni aracın kaparosunu vermiş oldukları gibi çeşitli yalanlarla süslüyor. Sazan sarmalı dolandırıcılık yönteminden korunabilmek için alıcıların, aracı görmeden ve gerekli resmi işlemleri yapmadan asla para göndermemesi tavsiye ediliyor.

Change (parça) dolandırıcılığı, hurda veya ağır hasarlı araçların şasi veya motor numaralarının çalıntı ya da trafikten yasaklanmış araçların numaralarıyla değiştirilmesiyle yapılıyor. Bu yöntemle hukuki olarak problemli araçlar kimlikleri değiştirilerek piyasaya sürülüyor.

Anlaşılması oldukça zor olan bu yöntemden korunmak için güvenilirliğinden emin olunmayan kişilerden veya kurumlardan/platformlardan araç alımı tercih edilmemeli.

'Alıcıların veya satıcıların zaafları hedef alınıyor'

Bir diğer dolandırıcılık yöntemi olan tramer kaydı dolandırıcılığında ise kazalı araçları kozmetik makyaj yaparak ilana konuyor.

Hasar daha tramer kaydına girmeden hızlı şekilde aracın satışı gerçekleştiriliyor. Kaza tramer kayıtlarına geç girebildiğinden alıcı tramer kaydı sorgulattığında aracın hasar kaydına ulaşamayabiliyor. Bu dolandırıcılık yönteminden korunmak için alıcılar, kurumsal, güvenilir ekspertiz merkezlerinde aracı satın almadan önce kontrol ettirmeli. Ayrıca güvenilirliği ispat edilmiş kurumsal platformlardan araç alımı tercih edilmeli.

Alıcıların dışında satıcılar da dolandırıcılık tehlikesiyle karşılaşabiliyor.

"Aracını bana sat- parayı başkasına gönder" yönteminde bu işi yapanlar, hedefe aldıkları satıcıyla anlaşıyor. Alıcı tarafına para gönderimini de yaparak bir bahaneyle noterde aracın bir yakının üzerine devredilmesini talep ediyor. Önden parayı alan alıcı da işlemi gerçekleştiriyor. Sonrasında ise dolandırıcı, araç başkasına devredildiği için gönderdiği parayı satıcıdan geri talep ediyor. Bu dolandırıcılık riskine karşı satıcılar, para transferi yaptıkları kişiyle devir işlemini gerçekleştirdikleri kişinin aynı olmasına dikkat etmeli.

'Güven vermeyen ekspertiz merkezlerinden uzak durulmalı'

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, söz konu yöntemlerde öncelikle alıcıların veya satıcıların zaaflarının hedef alındığına dikkati çekerek, dolandırıcıların piyasa değerinin çok altında fiyatlar sunarak cazip tekliflerle alıcıları cezbettiklerini aktardı.

Dolandırıcıların, aracın gerçek kilometresini veya geçmiş hasarlarını gizlediklerini kaydeden Gözelekli, araç donanımıyla ilgili bilerek ve isteyerek yanlış bilgilendirme yaptıklarına işaret etti.

Gözelekli, son dönemde ikiz araçla ekspertiz olaylarındaki artışa dikkati çekerek, "Güven vermeyen ekspertiz merkezlerinden uzak durulmalıdır, ekspertiz merkezi gerekli yetki belgelerine sahip, uzun süredir faaliyet gösteren ve uzman kadroya sahip bir merkez olmalıdır. Detaylı ve geniş kapsamlı ekspertiz raporu sunması, ayrıca güncel ve ileri teknoloji cihazlarla hizmet vermesi de önemlidir." ifadelerini kullandı.