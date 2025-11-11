İkinci el araç fiyatları enflasyonun gerisinde kaldı

VavaCars tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan VavaAI Fiyat Endeksi’nin Ekim 2025 sonuçları açıklandı.

VavaCars’ın kamuya açık verileri analiz ederek oluşturduğu endekse göre, ikinci el araç fiyatları son 12 ayda yüzde 23,09 artış gösterdi.

Aynı dönemde enflasyon yüzde 32,87, dolar yüzde 22,6, euro ise yüzde 30,5 yükseldi.

2025’in ilk 10 ayı değerlendirildiğinde, ikinci el araç fiyatlarındaki toplam artış yüzde 18,2 olurken, enflasyon yüzde 28,6, dolar yüzde 18,7 ve euro yüzde 31,9 oranında yükseldi.

Gözelekli: “Fiyatlar daha dengeli bir seviyede ilerliyor”

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, ikinci el araç piyasasında artış eğiliminin sürdüğünü ancak fiyatların enflasyonun altında seyrederek daha dengeli bir tablo oluşturduğunu söyledi.