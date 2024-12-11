İkinci el araç fiyatları ne kadar yükseldi? En hızlı satan otomobil belli oldu!

İkinci el araç pazarında kasım ayı satışları belli oldu. Geçen ayki satışlar önceki yıla göre yüzde 23 artarak 176 bin 921 oldu.

Indicata'nın verilerine göre kasımda kurumsal ilan sayısı geçen yıla göre artarak 388 bin oldu. İlanların yüzde 46'sı olan 176 bin 921 aracın satışı gerçekleşti. Satış adetlerinde ekim ayına göre yüzde 5 düşüş yaşanırken, geçen senenin aynı ayına göre ise yüzde 23 artış gözlendi.

İkinci elde 2024'te fiyat artışı

Binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satılan ilk 35 markanın 249 modeline ait 369 bin 882 ilan incelendi. Kasımda araçların fiyatının yüzde 1 arttığı görüldü. İkinci elde bu yılki fiyat artışı yüzde 8'de kaldı.

İkinci el araçlar kaç günde satılıyor?

İkinci el pazarında kasımda araçlar ortalama 32 günde satıldı. Renault marka araçları 28 gün ortalama satış hızıyla pazar ortalamasına göre 4 gün daha hızlı satıldı.

Hangi yakıt tipi tercih ediliyor?

Pazarda geçen ay 99 bin 640 adetle en çok dizel araçlar satıldı. Dizel otomobilleri 68 bin 952 satışla benzinli, 4 bin 552 ile oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobil satış sayısı 1674, elektrikli otomobil satışları ise 2 bin 103 oldu. Kasım 2023'te 551 ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.