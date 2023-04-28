İkinci el araç pazarı 3 ayda %50 büyüdü

Ocak-mart dönemi itibarıyla toplam ikinci el taşıt satışları, geçen yılın eş dönemine göre yüzde 49,5 oranında 891 bin 717 adetlik artışla 2 milyon 692 bin 783 adede ulaştı. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, araç bulunurluk sorununun hala devam ettiğini söyledi.

Erkoç, “Geçen seneye göre arz artmış olsa da talep ondan daha fazla artmış durumda… Otomobilin yatırım aracı olarak görülmesi de talebi arttıran en önemli sebeplerden biri. Bu denge sağlanmadığı sürece fiyatlar artmaya devam edecektir” dedi.