İkinci el araç piyasasında en hızlı satılan marka ve model belli oldu!

Geçen yıl aralık ayında ikinci el araçların ortalama ilanda kalma süresinin 52 gün olduğunu ortaya koyan VavaCars analizi, Fiat Egea'nın söz konusu dönemde ikinci el araçlar arasında en hızlı alıcı bulan model olduğunu açıkladı.

Aralık 2024'e ilikşin yapılan araç satış analizi, yakıt tipi, segment, renk ve bölgesel farkların ikinci el araç satış süreleri üzerinde önemli etkiler yarattığını ortaya koydu.

En geç satılanlar: E segment araçlar

Şirketin ikinci el araç piyasasına yönelik yapay zeka destekli analiz sonuçlarına göre C ve B segment araçların ortalama ilanda kalma süresi 47 gün olurken, D segment araçlarda bu süre 61 gün, E segment araçlarda ise 74 gün oldu.

C segment araçlar arasında 39 günle en hızlı satılan model olan Fiat Egea'yı, 41 günle Toyota Corolla, 43 günle Renault Megane, 45 günle Honda Civic ve Ford Focus, 52 günle Skoda Octavia ve Opel Astra takip etti.

Hibrit araçlar elektrikli araçların önünde...

Yakıt tipine bağlı olarak hibrit araçlar, 45 gün ile ilanda en az süre kalan araç tipi oldu. Hibrit araçları 49 gün ile benzinli, 52 gün ile dizel ve 62 gün ile elektrikli araçlar takip etti.

Renk seçeneklerine dikkat!

Beyaz renkli araçların ortalama ilanda kalma süresinin 48 gün olarak belirlendği araştırmada, gri renkli araçların 50 gün, siyah araçların ise 63 gün ilanda kaldığı tespit edildi.

Bölgesel veriler ise Güneydoğu Anadolu'da ortalama 45 gün ile en hızlı satış yapılan bölge olduğunu ortaya koyarken, Doğu Anadolu’da bu süre 46 gün, Akdeniz’de 49 gün, İç Anadolu’da 50 gün, Ege’de 51 gün, Karadeniz ve Marmara’da ise 52 gün olarak gerçekleşti.