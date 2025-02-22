İkinci el araç satan esnaf isyanda: 'Parkımda yatan araca sigorta kesiyorum'

Yeni yönetmelikle, ikinci el araç satışı yapan işletmelerin, araçlara trafik sigortası yaptırması zorunluluğu sektörü zora soktu.

Konuyla ilgili açıklama yapan sektör çalışanları, bir aracın sigorta maliyetinin 30 bin TL olduğunun altını çizerek, bedeli fiyata yansıtmak zorunda olduklarını ifade etti.

Söz konusu düzenlemeyle, galericiler parkta duran araçları sigortalamak zorunda kalıyor.

Sigorta yaptırmaları zorunlu hale getirildi

İkinci el araçlarda zorunlu trafik sigortasının, yeni araç sahibi için 15 gün boyunca geçerli olması uygulaması, 5 Aralık’ta kaldırılmıştı. Yeni düzenlemeyle galericilerin sattıkları araç başına, satış işleminden önce trafik sigortası yaptırmaları zorunlu hale getirildi.

İkinci el araç alıcılarında satış işlemi gerçekleşmeden önce de kendi adlarına geçerli bir zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmalarının zorunlu kılınmıştı.

"Yüksek fiyatlı sigorta poliçeleriyle karşı karşıya kaldık"

Sabah'ta yer alan habere göre, ikinci el araç satışı yapan oto galericileri söz konusu düzenlemeyle ilgili mağdur olduklarını ifade etti.

Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayatuzu, konuyla ilgili daha önce basın açıklaması da yaptıklarını ifade etti. Kayatuzu, yetkililerin harekete geçtiğini ve yetki belgesine sahip esnaflar için bir aya kadar sigorta kesebilme yetkisi tanındığını dile getirerek, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Fakat 1 Ocak'ta yürürlüğe gireceği söylenen esnaflarımızın kısa süreli sigortadan yararlanma hakkı, 1 Şubat'a ertelenmişti.

Bu sürede esnaflarımız tarafından sigorta poliçesi kestirmek istendiğinde yüksek fiyatlı sigorta poliçeleriyle karşı karşıya kaldık. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yetkililerinden, devletimizin uygulamış olduğu kararı uygulamaya geçirmelerini istiyoruz."

"Galericiler adına ciddi bir maliyet ortaya çıkarıyor"

Mustafa Kayatuzu, araç alıcının üzerinde olmadan sigortasının kesildiğini ifade ederken, bu durumun galericiler için ciddi bir maliyet ortaya çıkardığını ifade etti:

"Geçtiğimiz yıllarda böyle bir zorunluluk yoktu. Ne zaman isterseniz sigortanızı kesebiliyordunuz. Geçtiğimiz yılın aralık ayında Anayasa Mahkemesi'nin başka bir konudan dolayı vermiş olduğu karar üzerine araç satışlarında, alıcının aracı aldığı esnada direkt sigorta kesilmesi zorunlu hale getirildi.

Dolayısıyla araç, alıcının üzerinde olmadan sigortası kesiliyor. Bu durum, galericiler adına ciddi bir maliyet ortaya çıkarıyor. Çünkü biz bu araçları satana kadar park yerlerinde, showroom sahalarımızda bekletiyoruz.

5 Aralık 2024'e kadar aracın, satıcı tarafından sigortasının olması şarttı. Yani aracın sigortası yoksa araç devri yapılamıyordu. Bir galerinin park yerinde 20 araç olduğunu düşündüğünüzde, ortalama 20 bin TL'den sigorta kesildiğinde 400 bin lirası sigortaya yatırılacak. Aracın satılacağı zamana kadar sigorta işlemiş olacak. Bu ekstra bir maliyet ve ikinci el araç satış fiyatlarına da yansıyacak bir uygulama."

SEDDK yetkililerine seslendi

Kayatuzu, geçtiğimiz günlerde bir basın açıklaması yaparak devlet yetkililerine seslendiklerini belirtti. 1 Ocak'ta yürürlüğe gireceği söylenilen esnaflara kısa süreli sigortadan yararlanma hakkının, 1 Şubat'ta başlanacağının ifade edildiğini de belirten Katayuzu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yetkililerine seslendi:

"Devlet yetkililerimiz de harekete geçerek yetki belgesine sahip esnaflarımız için bir aya kadar sigorta kesebilme yetkisi tanımıştı. Fakat 1 Ocak'ta yürürlüğe gireceği söylenilen esnaflarımızın kısa süreli sigortadan yararlanma hakkının, 1 Şubat'ta başlayacağı ifade ediliyor.

Bu sürede esnaflarımız tarafından sigorta poliçesi kestirmek istendiğinde yüksek fiyatlı sigorta poliçeleriyle karşı karşıya kaldık. SEDDK yetkililerinden devletimizin uygulamış olduğu kararı uygulamaya geçirmelerini istiyoruz."

"Parkımda yatan araca sigorta kesiyorum"

İkinci el araç satışı yapan esnaf Selim Kalebaşı, araç başına 15-20 bin TL ödediğini kaydederek, yaşadığını mağduriyeti şöyle anlattı.

"30-35 yıllık esnafım, araç alım-satımı yapıyorum. Parkımda yatan araca sigorta kesiyorum. Araç başı 15-20 bin lira ödüyorum. Sigortacı benim sırtımdan para kazanıyor. 10 tane aracınız olduğunu düşünün. Galericiler olarak bu konunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz."

"Sigorta kestirmezsek araçların satışını yapamıyoruz"

Başka bir esnaf Harun Göktaş ise aldıkları araç başına sigorta kestirdiklerini ve bunun yüklü miktarlara mal olduğunu şöyle anlattı:

"Her aldığımız araca sigorta kestiriyoruz ve yüklü miktarlar çıkıyor. Sigorta kestirmezsek araçların satışını yapamıyoruz, mecburen biz de araç başına sigorta kestiriyoruz.

Bu durumdan dolayı mağduruz. Yetki belgesi olan galericiler için çok abes bir ödeme sistemi yapılmış. Piyasa da zaten durgun, her araca sigorta kestirmek bizi maliyet açısından da zor durumda bırakıyor."