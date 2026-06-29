İkinci el araç satışında yapay zekâ dönemi! Fiyat belirleme sistemi değişiyor

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İkinci el otomobil sektöründe dijital dönüşüm hız kazanırken, yapay zekâ destekli fiyatlandırma sistemleri de yaygınlaşmaya başladı. Uzmanlara göre araçların piyasa değerinin yalnızca benzer ilanlara bakılarak belirlenmesi yerine, çok sayıda verinin birlikte analiz edilmesi daha doğru fiyat oluşmasına katkı sağlıyor.

Yapay zekâ fiyat belirleme sürecini değiştiriyor

Yeni nesil sistemler; marka, model, araç yaşı, kilometre, donanım özellikleri, bölgesel talep, ilan hareketleri ve piyasa trendleri gibi çok sayıda değişkeni aynı anda değerlendirerek araç sahiplerine piyasa koşullarına uygun fiyat önerileri sunuyor. Böylece ikinci el araçlarda yanlış fiyatlandırmanın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Satış sürecinin hızlanması hedefleniyor

Uzmanlar, ikinci el araç piyasasında en önemli sorunlardan birinin fiyat belirsizliği olduğunu belirtiyor. Dijital platformlar üzerinden yapılan ön değerlendirmelerin ardından uzman incelemeleriyle desteklenen sistemlerin, araç satış sürecini daha hızlı ve daha şeffaf hale getirebileceği ifade ediliyor.

Veriye dayalı fiyatlama öne çıkıyor

Otoboom Ticari Operasyonlar Direktörü Murat Karademir, ikinci el araç satışında en kritik unsurun doğru fiyatlandırma olduğunu belirterek, yapay zekâ destekli analizler sayesinde piyasa dinamiklerinin anlık olarak değerlendirilebildiğini söyledi. Karademir, veriye dayalı fiyatlama yöntemlerinin hem satıcı hem de alıcı açısından daha verimli bir süreç oluşturduğunu ifade etti.

Yapay zekâ otomotiv sektöründe daha fazla kullanılacak

Küresel ölçekte otomotiv sektöründe yapay zekâ uygulamalarının hızla yaygınlaştığını belirten uzmanlar, veri odaklı karar alma süreçlerinin ikinci el araç pazarında giderek daha önemli hale geleceğine dikkat çekiyor. Doğru fiyatlandırmanın hem satış hızını hem de müşteri memnuniyetini doğrudan etkileyen temel unsurlar arasında yer aldığı vurgulanıyor.

İstanbul ve Ankara'da uygulanmaya başladı

İkinci el araç satış süreçlerini dijitalleştirmeyi hedefleyen Otoboom'un, İstanbul ve Ankara'da hizmet vermeye başladığı belirtildi. Yapay zekâ destekli değerleme sistemi, ekspertiz ağı ve operasyonel destek hizmetleriyle ikinci el otomotiv sektöründe daha hızlı, şeffaf ve güvenilir bir satış deneyimi sunulmasının hedeflendiği ifade edildi.