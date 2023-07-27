İkinci el aracın sıfır fiyatından satılması yasağında "ekstra" oyunu

Ticaret Bakanlığı, 6 Temmuz’da gerçekleştirdiği yönetmelik değişikliğiyle, 15 Temmuz’dan itibaren ikinci el taşıtların üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilana çıkmasını, 1 Ocak 2024’e kadar yasaklamıştı. İkinci el araç fiyatlarının distribütör tarafından belirlenen sıfır fiyatının üzerine çıkamayacağına ilişkin düzenleme yapıldığına dikkat çeken Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, “Ancak zaman zaman bu konuda vatandaşın gördüğü ilandan farklı fiyatlarla karşılaştığına dair sıkıntılar gündeme geliyor.

Aksesuar durumu kontrol edilebilir, aksesuarsız olduğu halde yüksek fiyat yazılıyorsa gereken ceza verilebilir. Kurnazlık yapıp bunu kötüye kullananlar elbette cezalandırılmalı. Burada elbette ki aksesuar eklenebilen durumlar dışında bu konuyu suistimal edenler de olabilir, ancak bu işi daha çok meslekle alakası olmayan, kayıtsız ve vergisiz olarak çalışan kişilerin yaptığını görüyoruz” dedi.