İkinci el araçlarda fiyatlar düşmeye devam! Ortalama rakamlar belli oldu

Çevrim içi ilan platformu arabam.com, ocak ayının ikinci el ilan verilerine dayanarak aylık fiyat endeksi analizi yayınladı.

Buna göre enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar, 2024 genelindeki düşüş trendini sürdürdü.

İkinci eller ortalama 700 bin TL

Geçen ay ilan fiyatlarının ortalama seviyesi 695 bin 831 lira olurken, arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen olarak sıralandı.

Model bazında bakıldığında ise ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri, sırasıyla Clio, Megane, Egea, Astra, Corolla, Focus, Passat, Civic, Polo ve Corsa oldu.

Araçların beşte biri 5 yaşından küçük

Ocak ayında, 5 yaşa kadar araçlar, ilanların yüzde 25'ini oluşturdu. 6-9 yaş aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 16,4, 10-15 yaş aralığındakilerin yüzde 28,1, 16-20 yaş aralığındakilerin 13,8, 20 yaş ve üzerindekilerin ise yüzde 16,7 oldu.

Yüzde 5 reel düşüş

arabam.com Üst Yöneticisi (CEO) Önder Oğuzhan, ocakta arabam.com'daki araç ilanlarının enflasyondan arındırılmış fiyatının, aralığa kıyasla yüzde 4,9 düşüş gösterdiğini belirtti.

Oğuzhan, şunları söyledi: "2024 yılı genelinde gözlemlediğimiz fiyat gerilemesi, yılın ilk ayında da sürüyor. Aralık ayına kıyasla bu gerilemenin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Alım gücü, finansman koşulları ve piyasa dinamikleri, fiyatlar üzerindeki belirleyici faktörler olmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de ikinci el araç piyasasında fiyat hareketlerinin, ekonomik göstergeler doğrultusunda şekillenmesini bekliyoruz."