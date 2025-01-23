İkinci el araçlardaki reel düşüş sürüyor! Ortalama ikinci el araç fiyatı belli oldu

arabam.com, ilan fiyatları baz alınarak hazırladığı Aylık Fiyat Endeksi'ni duyurdu.

Buna göre Aralık 2024'te ilan fiyatlarının ortalama seviyesi 695 bin 524 lira oldu.

İlanda en çok görülen markalar Fiat, Renault, Ford, Volkswagen, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu.

Model bazındaki sıralama ise Clio, Egea, Megane, Astra, Corolla, Focus, Passat, Polo, Civic ve Corsa.

500 bin altı araç azalıyor

Verilere göre, 500 bin lira altındaki araç ilanlarının azalmaya başladığı gözlemleniyor.

Aralık 2024'te 500 bin liraya kadar olan araçların ilan oranı yüzde 36,9'ken 500 bin 1 lira ila 1 milyon lira aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 39,7 oldu. 1 milyon liranın üzerindeki araç ilanları ise yüzde 23,4 oldu.

Genç araçların sayısı azaldı

Yaşı genç araçların ilan sayısında azalma yaşanırken, 10-15 yaş arasındaki araçların ilan oranında artış dikkati çekti.

5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı aralık ayında yüzde 1,9 düşüş gösterdi. Öte yandan, 10-15 yaş grubundaki araçların ilan oranı yüzde 3,4 arttı.

Trink sat! ve Oto Ekspertiz Genel Müdür Yardımcısı Halil Ali Şenay, Aralık 2024'te arabam.com’daki araç ilanlarının, Kasım 2024'e kıyasla yüzde 0,6 düşüş gösterdiğini belirterek, reeldeki düşüşün toplam yıl içinde yüzde 30'u bulduğuna vurgu yaptı.