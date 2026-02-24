İkinci el araçta kilometre oyunu tarih oluyor: 16 milyon kişi sorguladı

PTT AŞ ile Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü iş birliğiyle ikinci el araç piyasasında sıkça gündeme gelen kilometre düşürme ya da sıfırlama kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla sunulan sorgulama hizmetinden bugüne kadar 16 milyondan fazla kişi faydalandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren PTT AŞ’den edinilen bilgilere göre, 2017 yılında iki kurum arasında “Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol” imzalandı.

2017’de protokol imzalandı

Söz konusu protokol çerçevesinde PTT AŞ tarafından devreye alınan uygulamalarla, ikinci el araç satışlarında sıkça karşılaşılan kilometre düşürme ve sıfırlama işlemlerinden doğan mağduriyetlerin engellenmesi hedeflendi.

İki kurum arasında paylaşılan verilere, PTT’nin sunduğu dijital uygulamalar üzerinden plaka ya da şasi numarası girilerek ulaşılabiliyor. Sistem sayesinde araç muayeneleri sırasında kayda geçen kilometre bilgileri güvenilir ve doğru şekilde görüntülenebiliyor.

Sorgulama birçok platformdan yapılabiliyor

İkinci el araç satın almayı planlayan vatandaşlar; kilometre bilgisi ve muayene kayıtlarına www.pttavm.com, HGS Mobil uygulaması, PTT Bank internet bankacılığı, PTT Bank Mobil ve e-Devlet üzerinden erişim sağlayabiliyor.

Protokol kapsamında araçların muayene tarihi ve kilometre verilerine ilişkin sorgulamalar 16 milyonu aşkın kullanıcı tarafından gerçekleştirildi.

“Mağduriyetlerin önüne geçiliyor”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, son dönemde ikinci el araç satışlarında yaşanan mağduriyetlerin kamuoyuna yansıdığını belirterek, kilometre sıfırlama ve düşürmenin yanı sıra hasarlı araç satışlarına ilişkin şikayetlerde artış görüldüğünü ifade etti.

Vatandaşların araç muayene tarihi, kilometre ve hasar kaydı sorgulama hizmetlerine yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Uraloğlu, "PTT tarafından hizmete sunulan uygulamalarla ikinci el araçların satışında sıkça karşılaşılan 'kilometre sıfırlanması ya da değiştirilmesi'nden kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçiliyor. Üstelik hizmetlere erişim oldukça kolay şekilde sağlanabiliyor. Müşteriler, sorgulama yapmak istedikleri araçların plaka veya şasi numarasını sisteme girerek 'Araç Kilometre ve Muayene Sorgulama' bilgilerine ulaşabiliyor." diye konuştu.

Uraloğlu, vatandaşların PTT’nin sunduğu bu hizmet aracılığıyla aracın gerçek kilometresini öğrenebildiğine dikkat çekerek, "Böylece satış sonrasında herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçebiliyorlar." ifadelerini kullandı.