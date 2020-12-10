İkinci el fiyatlarında düşüş sürecek mi?

Türkiye'de ekonomik nedenler ve pandemi etkisiyle ikinci el arabaya olan ilgi artarken fiyatlar yükselişe geçti. Özellikle pandemi döneminde sosyal mesafe etkisiyle birlikte vatandaşlar ikinci el arabaya yönelirken, ikinci el araba fiyatları sıfır araba fiyatları ile yarışmaya başladı. Yaz döneminde banka kredileriyle hareketlenen otomobil piyasası sonbaharla birlikte yeniden durgunlaştı. Kasım ayının ikinci yarısından itibaren ise tüketiciler hem sıfır hem de ikinci el araba alımlarında beklemeye geçti. Bu nedenle ikinci el araba piyasasın yüzde 10'a yakın düştü. Talepte yaşanan azalma ile birlikte ikinci el araba fiyatları da bir yıl sonra ilk kez düştü.

İkinci el araba fiyatları neden düştü?

İkinci el araba fiyatlarında yaşanan düşüşü değerlendiren ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci el araba alımlarındaki düşüşün sebeplerini şöyle sıraladı:

2. el araç satın almak isteyen tüketiciler, geri gelen döviz kuru nedeniyle elindeki dövizi bozdurmaktan vazgeçip aracını satmayı ileri bir tarihe öteledi.

Dövizde, ekonomide ve pandemi koşullarında yaşanan stabil olmayan durum tüketicilerin otomobil satın alma kararını “bekle-gör” politikası izlemeye yöneltti. Bu yüzden ikinci el ve sıfır araca olan talep kasımda düştü.

Sıfır araç satın alma kararından vazgeçen tüketici, elindeki 2.el aracı takas olarak da kullanmadığı için piyasada arz azaldı.

Fiyatlardaki düşüş devam ecdecek mi?

2. el’deki bu talep azalması fiyatların da düşmesine neden oldu. Yalçın, “Son 1 yıldır yükselen 2.el araç talebi ve fiyatları ilk kez düştü. Ayrıca, uzun zamandır elinde yüksek maliyetli 2.el araç tutan esnaf ve satıcı da bu koşullarda daha fazla stok maliyeti yüküne dayanamayıp fiyatları düşürdü. Kasım ayındaki 2.el’deki fiyat düşüşlerinin ortalama yüzde 6-12 arasında olduğunu gözlemledik” diye konuştu. Yalçın, aralık ayında sıfır araç satışlarında önemli satış ve fiyat kampanyaları olacağı öngörüldüğünden 2.el araç fiyatlarındaki düşüşün aralık ayı sonuna kadar kademeli olarak devam edeceğini öngördüklerini söyledi.

İkinci el araba için doğru zaman geliyor

Garenta ve ikinciyeni.com’un Genel Müdürü Emre Ayyıldız, araç almayı düşünenler için doğru zamanların yaklaştığını ifade ederek, “Kurlardaki düşüşün sıfır araç fiyatlarına kampanya olarak yansımasını bekliyorduk, tüketiciler de bu beklentide olduğu için son bir aydır beklemeye geçmişti. Beklendiği gibi de oldu hem fiyat düşüşü hem de faiz kampanyaları birer birer açıklandı. Kurun bu seviyelerde dengelenmesi de bundan sonrası için hem ikinci el hem de sıfır araç alımı için uygun fırsatlar sunmaya başladı” dedi.