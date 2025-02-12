İkinci el oto satışları yeni yılda arttı! Sıfır otomobillerde son durum ne?

Quick Finans’ın SmartIQ iş birliğiyle yayınladığı 2. El Oto Raporu’na göre, 2025 yılı Ocak ayı sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 azalarak, 68 bin 654 adet olurken, 2. el oto pazarında 15 yaş ve 350 bin kilometreye kadar araçların satışları aynı dönemde yüzde 9 oranında arttı.

Bireysel müşteriler 2025 ocak ayında, araç alımlarda araç değerine göre çok yetersiz kalan kredi kullanım sınırlamalarını aşmaya yönelik olarak senetli sistemleri ve kredi kartlarını tercih etmeyi sürdürdüler.

ÖTV muafiyeti satışları ne kadar etkiledi?

Sıfır araç satışları konusunda yaşanan düşüşün nedenlerinden birinin, geçen sene satışlarda patlama yaşanmasına sebep olan engelli araçlarındaki ÖTV muafiyetinin kısıtlanacağı beklentisinin yeni düzenleme ile gerçekleşmesi olduğunu düşünülüyor.

25 yaş üstü araç sahipleri beklemede!

Hurda teşviki haberlerine bağlı olarak 25 yaş üstü araç satışlarında düşüş yaşanıyor. Kasım ayında yüzde 11,72 olan bu segmentin pazar payı, aralıkta yüzde 7,59 düşerek yüzde 10,83 seviyesine geriledi. Ocak ayında ise yüzde 0,74’lük ek düşüşle yüzde 10,75 seviyesine indi. Veriler, araç sahiplerinin satış yapmaktan kaçındığını ve araçlarını ellerinde tutmaya başladığını gösteriyor.

SUV araç satışında yüzde 27'lik artış

Rapora göre genel olarak pazarda satılan toplam araç sayısı yüzde 9 olurken, B-C-D-E segmentinde bu artış yüzde 7’de kaldı. Tek başına SUV araçlar incelendiğinde ise artış oranı yüzde 27’yi buldu. Tüm bu olumlu gelişmelerle birlikte önceki yıllarda olduğu gibi aralık ayına göre bakıldığında satışlar tüm segmentlerde düşüş gösterdi.

İkinci el elektrikli araçlar daha geç satılıyor

İkinci el araç piyasasında 2025 Ocak ayında piyasa genelinde stok süresi 52 günden 51 güne düşerken, binek araçlarda ise 54 günden 52 güne geriledi. Ticari araçlarda ise stok süresi 44 günden 46 güne yükseldi. İkinci el elektrikli araçların stokta kalma süresi ise Ekim 2024’te 60 gün olurken, Ocak 2025 itibarıyla 64 güne çıktı.