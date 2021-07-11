İkinci el otomobil pazarında "bayram hareketliliği" bekleniyor

n11.com Strateji ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Ali İlçi, yaklaşan bayram ve salgın yasaklarının kalkması nedeniyle ikinci el otomobil pazarında hareketlilik beklediklerini belirterek, "Bir süredir ertelenen taleplerin artık satışa dönmeye başladığını kendi platformumuzda da görebiliyoruz. Temmuz ayı ikinci el araç pazarı için bir yeniden toparlanma dönemi olacaktır." dedi.

İlçi, ikinci el otomobil pazarına ve n11.com bünyesindeki garaj11'in faaliyetlerine ilişkin Adeğerlendirmelerde bulundu.

Bu yılın başından bu yana hem salgından dolayı yaşanan kısıtlamalar hem de çip krizi gibi global arenayı ilgilendiren üretim sorunlarıyla doğru orantılı olarak hem sıfır araç hem de özellikle ikinci el otomobil piyasasının zor ve belirsiz günler geçirdiğini anımsatan İlçi, Türkiye’de ikinci el otomobil pazarının TÜİK verilerine göre 2021 mayıs sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarda toplam yüzde 22 düşüş yaşadığını dile getirdi.

İlçi, bu yılın nisan ayında baz etkisi nedeniyle gerçekleşen artış hariç tutulduğunda, ikinci el pazarının geçen yılın kasım ayından bu yana toplam 7 aydır devam eden bir düşüş trendinde olduğuna dikkati çekti.

Yaz tatili döneminin ve yaklaşan bayramın otomotiv pazarında mevsimsel olarak artış yaşanmasına sebep olan durumlar arasında gösterilebileceğini aktaran İlçi, "Bu sene 1 Temmuz ile birlikte başlayan normalleşme süreci de bu beklentiyi destekler niteliktedir. Hem pandemi yasaklarının kaldırılması hem aşılanmanın hızlanması hem de bayram gibi önemli günlerin bir araya gelmesi, ikinci el otomobil pazarını hareketlendirmeye başlamıştır." diye konuştu.

"Ertelenen taleplerin artık satışa dönmeye başladığını görüyoruz"

Ali İlçi, ikinci el otomobil pazarında toparlanma beklediklerini belirterek, "Sıfır araç pazarındaki çip krizi nedeniyle yaşanan global üretim sıkıntısı ile artan döviz kuru, birçok markanın sıfır araç modelinde ÖTV barem artışı etkisiyle liste fiyatlarının yükselmesi gibi etkenlerle önümüzdeki dönemde ikinci el pazarında şu an başlayan hareketliliğin devam etmesini bekliyoruz. Bir süredir ertelenen taleplerin artık satışa dönmeye başladığını kendi platformumuzda da görebiliyoruz. Temmuz ayı ikinci el araç pazarı için bir yeniden toparlanma dönemi olacaktır." dedi.

Azalan sıfır araç bulunurluğu ve artan fiyat seviyeleri nedeniyle müşteri talebinin ikinci el pazarına da olumlu olarak yansımasını beklediklerini ifade eden İlçi, ancak artan taleple birlikte ikinci elde düşen fiyatların tekrar yükselişe geçebileceğini, bunun yanında sıfır araç satışlarının da ana markaların araç bulunurluğuna bağlı olarak güçlü olarak devam edeceğini düşündüklerini aktardı.