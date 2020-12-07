İkinci el otomobilde fiyat düşüşü devam edecek mi?

Otomotiv sektöründe özellikle kasım ayının ikinci yarısından itibaren tüketici, hem sıfır hem de ikinci el araç alımlarında bekleme moduna geçti. 90 bini aşması beklenen sıfır araç satışları, 80 bin adetle beklentilerin altında kalırken, ikinci el pazarında da ekim ayına oranla yüzde 10’a yakın düşüş yaşandı. Talebin azalması araç fiyatlarını aşağı çekti. İkinci elde fiyatlar ilk kez düştü.

ODD’nin geçen hafta açıkladığı otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerine göre; kasım ayında satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,8 azalarak 80 bin 141 adet oldu. Oysaki sektör temsilcileri geçen ay için en az 90 bin adetlik otomobil ve hafif ticari araç satışı öngörüyordu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada kasım satışlarının beklentilerin altında kalmasını üç ana nedene bağlamıştı: “Türk Lirası'nın değerlenmesi tüketici nezdinde fiyatların düşeceği beklentisini yarattı. Yeni uygulamaya alınan pandemi önlemleri, toplum üzerinde bir miktar moral bozukluğuna neden oldu. Bu da satışlara olumsuz yansıdı. En düşük ÖTV bareminde sadece 5 araç modeli kalınca tüketicinin tercih imkanı son derece kısıtlandı.”

Kasım ayında sıfır km otomobil satışları beklentilerin altında gerçekleşirken, ikinci elde kayıp daha büyük oldu. Kasımda ikinci el satışları, yılın en düşük satışının yaşandığı aylardan biri oldu. Henüz resmi rakamlar açıklanmadı ancak sektör temsilcileri ikinci el pazarında kasımda bir önceki aya göre yüzde 10’a yakın bir düşüş olduğunu tahmin ediyor. TÜİK verilerine göre, ekim ayında 833 bin 754 adet taşıtın devri yapılmış, bunun yüzde 70’ini otomobiller oluşturmuştu. EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, “Kasımda pazarın ekim ayına göre yüzde 10 daha daraldığını biliyoruz” dedi. Kasım 2019’da ise 921 379 adet taşıtın devri yapılmış, bunun yüzde 73,7’sini otomobiller oluşturmuştu.

Otomotiv sektörünün önde gelen veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada kasım ayında 2.el araç satışlarında yaşanan düşüşün en önemli sebeplerini şöyle sıraladı:

2. el araç satın almak isteyen tüketiciler, geri gelen döviz kuru nedeniyle elindeki dövizi bozdurmaktan vazgeçip aracını satmayı ileri bir tarihe öteledi.

Dövizde, ekonomide ve pandemi koşullarında yaşanan stabil olmayan durum tüketicilerin otomobil satın alma kararını “bekle-gör” politikası izlemeye yöneltti. Bu yüzden ikinci el ve sıfır araca olan talep kasımda düştü.

Sıfır araç satın alma kararından vazgeçen tüketici, elindeki 2.el aracı takas olarak da kullanmadığı için piyasada arz azaldı.

“Fiyat düşüşü devam edecek”

2. el’deki bu talep azalması fiyatların da düşmesine neden oldu. Yalçın, “Son 1 yıldır yükselen 2.el araç talebi ve fiyatları ilk kez düştü. Ayrıca, uzun zamandır elinde yüksek maliyetli 2.el araç tutan esnaf ve satıcı da bu koşullarda daha fazla stok maliyeti yüküne dayanamayıp fiyatları düşürdü. Kasım ayındaki 2.el’deki fiyat düşüşlerinin ortalama yüzde 6-12 arasında olduğunu gözlemledik” diye konuştu. Yalçın, aralık ayında sıfır araç satışlarında önemli satış ve fiyat kampanyaları olacağı öngörüldüğünden 2.el araç fiyatlarındaki düşüşün aralık ayı sonuna kadar kademeli olarak devam edeceğini öngördüklerini söyledi.

“Tüketici için doğru zaman yaklaşıyor”

Garenta ve ikinciyeni.com’un Genel Müdürü Emre Ayyıldız, araç almayı düşünenler için doğru zamanların yaklaştığını ifade ederek, “Kurlardaki düşüşün sıfır araç fiyatlarına kampanya olarak yansımasını bekliyorduk, tüketiciler de bu beklentide olduğu için son bir aydır beklemeye geçmişti. Beklendiği gibi de oldu hem fiyat düşüşü hem de faiz kampanyaları birer birer açıklandı. Kurun bu seviyelerde dengelenmesi de bundan sonrası için hem ikinci el hem de sıfır araç alımı için uygun fırsatlar sunmaya başladı” dedi.

“Son 3 haftada satışlar durdu”

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, geçen son 3 haftada ikinci el araç pazarında satışların durma noktasına geldiğini dile getirerek, “Pandeminin etkisiyle kısıtlamaların artışı ve faizlerin yükselişi 15 Kasım itibariyle oto alımsatımı yapan kurumların satışlarında yüzde 90’a varan düşüşlere neden oldu. Salgın ve getirilen kısıtlamalar sebebiyle vatandaş üzerinde ciddi bir tedirginlik var. Oto alım satımı yapan küçük büyük tüm ticarethanelerin kira, personel gibi giderleri aynı şekilde devam ediyor. Panik satışlar sebebiyle fiyatlar da ani olarak yüzde 7-8 oranında aşağı çekildiği için, ikinci el oto sektöründe ciddi bir maddi kayıp ile karşı karşıyayız. Sıfır kilometre araçlardaki stok sıkıntısı, pandeminin seyri ve fiyatlarda potansiyel bir yükseliş beklendiğinden, aklı selim tüketicinin aracını yenilemesi ya da yeni bir araç alması için aralık ayı en doğru zaman” diye konuştu.