İkinci elde bayram etkisi: Satışlar hızlandı, fiyatlar tırmandı

Çevrim içi ikinci el araç platformu VavaCars, yapay zeka destekli analizlerle hazırladığı “VavaAI Fiyat Endeksi Mayıs 2025” raporunu yayımladı.

Rapora göre Kurban Bayramı öncesinde ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar artış gösterdi, alım-satım işlemleri ise ciddi ölçüde hızlandı.

Yılın ilk iki ayında durağan seyreden fiyatlar, nisan ve mayıs aylarında yeniden yükselişe geçti. Bayram öncesi artan talebin en önemli sebepleri arasında, uzun yol seyahatleri için daha güvenli araç arayışı, döviz kurlarındaki artış nedeniyle sıfır araçlara erişimin zorlaşması ve ikinci el araçların değerini koruması yer aldı.

“Yaz döneminde canlılık sürebilir”

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, bayram dönemlerinde tüketici kararlarının sadece ekonomik değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyolojik faktörlerden de etkilendiğine dikkat çekti.

Gözelekli, “Euro kurundaki artış sıfır araç talebini sınırlandırırken, ikinci el araçlar değerini koruduğu için yatırım açısından da cazibesini koruyor. Yaz tatili, okul kapanışları ve tatil hazırlıkları gibi faktörler göz önünde bulundurulduğunda, ikinci el araç piyasasında canlılık yaz boyunca sürebilir” değerlendirmesinde bulundu.