İkinci elde en çok satılan otomobiller hangileri?

Sıfır kilometre otomobillerin fiyatlarındaki artış tüketicilerin ikinci el otomobillere yönelmesine neden olurken, ikinci el araba alacaklar bu süreçte hızlıca elden çıkarabilecekleri araçlara yöneliyor. Bazı otomobil markalarının otomobilleri ise ikinci el araba piyasasında daha fazla ilgi görüyor. İkinci elde en çok satılan otomobillere bakıldığında ise zirvede bir Alman markası yer alıyor.

INDICATA tarafından paylaşılan verilere göre ikinci elde en çok satılan otomobiller belli olurken, ilk 10'da yer alan modellerde Alman ağırlığı dikkat çekiyor.

İlk 10 araba arasında 4 adet Volkswagen, 3 adet Renault, 1 adet ise Opel, Toyota, Ford ve Fiat modeli otomobil yer alıyor.

İşte ikinci elde en çok satılan otomobiller listenin ilk 10 sırasında yer alan marka ve modeller...