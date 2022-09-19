İkinci elde en çok satılan otomobiller hangileri?
İkinci el otomobil pazarında bazı markaların araçları öne çıkıyor. İkinci elde en çok satılan otomobiller, satılmak istendiğinde hızlıca elden çıkarılabilmesi nedeniyle daha yoğun ilgi görüyor. İkinci elde en çok satılan otomobiller sıralamasının zirvesinde ise bir Alman otomobil markası yer alıyor.
Sıfır kilometre otomobillerin fiyatlarındaki artış tüketicilerin ikinci el otomobillere yönelmesine neden olurken, ikinci el araba alacaklar bu süreçte hızlıca elden çıkarabilecekleri araçlara yöneliyor. Bazı otomobil markalarının otomobilleri ise ikinci el araba piyasasında daha fazla ilgi görüyor. İkinci elde en çok satılan otomobillere bakıldığında ise zirvede bir Alman markası yer alıyor.
INDICATA tarafından paylaşılan verilere göre ikinci elde en çok satılan otomobiller belli olurken, ilk 10'da yer alan modellerde Alman ağırlığı dikkat çekiyor.
İlk 10 araba arasında 4 adet Volkswagen, 3 adet Renault, 1 adet ise Opel, Toyota, Ford ve Fiat modeli otomobil yer alıyor.
İşte ikinci elde en çok satılan otomobiller listenin ilk 10 sırasında yer alan marka ve modeller...
- Volkswagen Passat - 4.071 adet
- Renault Clio - 3.735 adet
- Fiat Egea - 3.280 adet
- Renault Megane - 3.132 adet
- Ford Focus - 2.563 adet
- Toyota Corolla - 2.460 adet
- Volkswagen Polo - 2.224 adet
- Volkswagen Golf - 2.067 adet
- Opel Astra - 2.011 adet
- Renault Fluence - 1.868 adet