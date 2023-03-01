İkinci elde kilometre şartı ihlaline 16 milyon lira ceza
Ticaret Bakanlığı, ocak ayında ikinci el otomobilde 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyette bulunan 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 lira para cezası uyguladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ocak ayında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan otomobil yetkili bayileri ile oto galeriler nezdinde kamuoyunda “6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi” olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında denetimler yapıldı.
Bu denetimler sonucu, İzmir’de 6 işletmeye 3 milyon 271 bin 50, Ankara’da 6 işletmeye 2 milyon 974 bin 920, Samsun’da 1 işletmeye 3 milyon 495 bin 692, İstanbul’da 4 işletmeye 927 bin 350, Kayseri’de 2 işletmeye 934 bin 25, Bursa’da 2 işletmeye 886 bin 900 lire ceza kesildi.
Aynı kapsamda Konya’da 2 işletmeye 710 bin 400 lira ceza kesilirken, Erzurum’da 3 işletmeye toplam 656 bin 790, Kocaeli’de 2 işletmeye 523 bin 500, Balıkesir’de 2 işletmeye 400 bin, Antalya’da 2 işletmeye 400 bin, Sakarya’da 1 işletmeye 300 bin, Eskişehir’de 1 işletmeye 200 bin, Denizli’de 1 işletmeye toplam 124 bin 500, Manisa’da da 1 işletmeye 100 bin ceza kesildi. Böylece, toplam 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 lira idari para cezası uygulandı.