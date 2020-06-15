İkinci elde rekabet kızışıyor!

15 Haziran 2020

Aysel YÜCEL

Otomotivde sıfır araçta tedarik sorunu büyürken, rekabet ikinci ele kaydı. Salgın sonrası toplu taşıma riski almak istemeyen tüketicinin yöneldiği ikinci el pazarında, haziranda devreye giren düşük faizli kredi ile adeta talep patlaması yaşandı. Artan taleple bir yandan sektöre yeni oyuncular girerken, diğer yandan bazı otomotivciler de bayilerde ikinci el trafiğini artıracak çalışmalara odaklandı. Ancak, talep artışı sıfır araç pazarında olduğu gibi ikinci elde de arz sorununun başlamasına neden oldu. Bu durum rekabetin kızıştığı ikinci el pazarında tedarik yarışı başlattı.

Tofaş gibi bazı kurumların sıfır araç pazarında yaşanan stok sorunu ve düşük kar marjları nedeniyle bayilerine destek için ikinci ele odaklandığı ifade ediliyor. Tofaş, halihazırda web sitesi üzerinden ikinci el değerlemesi yapıyor. Daha sonra bayilerine ekspertiz için davet ediyor. Ekspertiz sonucunda araç, sıfır veya ikinci el bir araçla takas edebildiği gibi müşteri isterse aracını takas olmadan da satabiliyor. Şirketin, şimdi de ikinci elde kendi bayilik ağına tedariği hızlandırmak için farklı online uygulamalar geliştirdiği belirtiliyor. Bu kapsamda şirketin tüketiciden araç tedariği sağlayıp, bayisine bu araçları sunmayı hedeflediği, bayi satın almazsa da Tofaş'ın bu araçları garantisini vererek kendisinin alacağı vurgulanıyor.

Ford Otosan Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk de marka olarak ikinci el piyasasındaki hareketliliği takip ettiklerini belirterek, “Bu talebin sektöre önemli bir destek sağladığını da düşünüyoruz. Ford ikinci el sitesi ve Fekspertiz hizmeti bir süredir tüm markalar için benzer kalitede kolektif bir hizmet sunuyor. İkinci el müşterileri bu anlamda sadece Ford marka ürünleri değil, tüm marka araçları güvenilir bir hizmet ile satın alabiliyor. Müşterilerimizin hem sıfır araç hem de ikinci el alımlarını desteklemek için piyasa koşullarını yakından takip edip, en doğru kampanyaları uygulamaya özen gösteriyoruz” dedi.

2plan, filodan tedarik sağlayacak

İkinci el araç pazarında tedarik sorununun başlamasının en büyük nedenlerinden biri geçen yıl başlayan sıfır araçtaki stok sorununun salgınla birlikte büyümesi. Öte yandan ikinci elde önemli bir arz kanalı olan filo kiralama şirketlerinden de pazara araç girişi azaldı. Geçen hafta gerçekleştirdiği lansman ile sektöre iddialı bir giriş yapan 2plan, sektördeki tedarik sorununu çözmek için filo şirketlerinin kapısını çaldı. Birkaç filo şirketi ile şimdiden anlaşma yapan 2plan, ikinci el pazarındaki tedarik sorununa çözüm üreterek, sektörde öne çıkmayı hedefliyor.

Fiyat artışının sürmesi bekleniyor

İkinci eldeki talep artışı, fiyatları da yukarı çekiyor. Ocak ayından bu yana fiyatlarda yüzde 15’ten fazla artış olmuştu. Haziranda düşük faizli kredi paketinin devreye girmesinin ardından son 10 günde fiyatlar yüzde 3’ten fazla arttı. Sektör temsilcileri, arz problemin de etkisiyle fiyatların yılın son çeyreğine kadar artacağı görüşünde.

2plan, sektöre iddialı giriş yaptı



İkinci elde araç tedariğine çözüm ürettiklerini vurgulayan 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, “Pazarda büyük oyuncu olma hedefiyle yola çıktık. Bu alanda 25 yıla yakın deneyime sahip yöneticilerden oluşan bir ekibiz ve burada farklı farklı sorunlar yaşandığını biliyoruz. İkinci eldeki araç tedariğinden son kullanıcıya giden yolda 2plan olarak birçok farklı hizmet kalemini tek çatı altında topladık. 2plan’ın farkı tecrübeli organizasyon yapısı, güçlü araç tedarik imkanı, yaygın bayi ağı ile oluşturacağı değer zinciri ve piyasada benzeri olmayan finansman modelleri olacak. Kurumsal satıcılar ellerindeki araçları 2plan bayileri aracılığıyla bireysel alıcılara hızlı ve kolay ulaştırma fırsatı bulacak. 2plan müşterilerine hazır finansman paketleri ile birlikte garanti, sigorta ve güvenilir ekspertiz hizmeti sağlayacak” diye konuştu.