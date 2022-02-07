İkinci elde satışların 2. çeyrekte hareketlenmesi bekleniyor

Doğan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv Perakende Operasyonları ve Suvmarket Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya ikinci el satışları ile ilgili olarak, "Değişken döviz kuruyla yükselen fiyatlar 2022'nin ilk ayında da tüketiciyi bekle-gör politikasına yöneltti. Ancak Nisan ayından itibaren ikinci el araç satışlarının yükselerek geçtiğimiz yılın bir miktar üzerinde kapanmasını bekliyoruz' dedi.

Sakarya'nın verdiği bilgiye göre, 2021'in son çeyreğinde ikinci el satışlarının bir önceki yıla göre %50 artış yakaladı. Ancak Aralık ayından sonra dolar kurunun önce yükselip sonra bir miktar gerilemesi satışları frenledi. İkinci el otomobil ticareti neredeyse durma noktasına geldi ve 2021 yılı bir önceki seneye göre yüzde 7 daralma ile sonuçlandı.