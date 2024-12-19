İkinci elde son durum: İlanda kalma süresi düştü, en hızlı satılan otomobil belli oldu

Yüksek mevduat faizinin kredilerin geri ödemelerini artırması, araç bulunabilirliği ve otomotiv şirketlerinin faizsiz kredi kampanyaları nedeniyle ikinci el piyasası 2024'ü durgun geçirdi.

VavaCars'ın araştırmasına göre kasım ayında ikinci el araçlar ortalama 52 gün ilanda kaldı. Eylül ayında yayınlanan raporda bu süre 60 gündü.

Ekimde en az süre ilanda kalan ikinci el araçlar 44 günle hibritler olurken, bunu benzinliler 51, dizeller 54 günle izledi. Elektrikli araçlar 63 günde satıldı.

En hızlı satılan otomobil

Fiat Egea 40 günle en hızlı alıcı buluyor. Toyota Corolla 41, Renault Megane ve Honda Civic 44, Ford Focus 46, Skoda Octavia 54 ve Opel Astra 57 günde satılıyor.

Beyazlar, siyahlara göre hızlı satılıyor

İkinci el araçların renkleri de ortalama ilanda kalma sürelerinde rol oynuyor. Siyah renge sahip araçlar 65 güne kadar ilanda kalırken, beyaz renkli araçlarda bu süre 50 gün olarak görülüyor.

Doğu Anadolu'da 'ticaret' hızlı

İkinci el araçların ortalama ilanda kalma sürelerinde en uzun zaman diliminin Karadeniz Bölgesi'nde olduğu görülürken en kısa sürenin Doğu Anadolu Bölgesi'nde olduğu gözlemlendi.

Segmentlere göre fark

C segment ikinci el araçların 48, D segment araçların 62 ve E segment araçların 76 gün ortalama ilanda kalma süresine sahip olduğu belirlendi.