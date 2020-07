İleri teknolojili yerli batarya sona yaklaşıyor

20 Temmuz 2020

ESRA ÖZARFAT

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin Otomobili projesinde önemli bir adım daha atıldı. TOGG, Bursa Gemlik’te yer alan tesisinin inşaat başlangıç törenini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirdi. TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, 175 bin/yıl kapasiteye ulaşıldığında 4 bin 300 kişi istihdam edilecek tesiste, mavi ve beyaz yaka olmak üzere kadın çalışan oranının da en az yüzde 30 olacağını ilk kez törende açıkladı. Gemlik’te 1 milyon 200 bin metrekarelik alan üzerine kurulan TOGG Gemlik Tesisleri’ni ‘Bir otomobil fabrikasından çok daha fazlası’ olarak tanımlayan Gürcan Karakaş, “Nesnelerin interneti, veri toplama ve analizi ile verimlilik artıran, gerçek zamanlı verilerle değer üreten bir üretim ağına sahip olduğu için akıllı. 5 gr/m2’den az “uçucu organik bileşen” salımı ile Türkiye’deki yasal sınırın 9’da 1’i, Avrupa’daki yasal sınırın ise 7’de 1’i bir değerle Avrupa’nın en temizi. Üretimin yanında, Ar-Ge, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ve daha önemlisi müşterilerimizin otomobillerimizi, teknolojimizi ve markamızı ailece deneyimleyeceği, keyifli vakit geçirebilecekleri Müşteri Deneyim Parkı’nı aynı çatı altında topladığı için fabrikadan daha fazlası olacak" diye konuştu.

Yerli batarya tasarımında sona yaklaşıldı

Batarya süreciyle ilgili de bilgi veren Karakaş, “Hedeflediğimiz yüksek performans değerlerini teknik olarak gerçekleştirecek batarya ve e-güç ünitesi mimarisinin geliştirilmesinde de çok yol kat ettik. Farklı paketlerle 300 ve 500 kilometrenin üzerinde menzil sağlayacak, ileri teknolojiye sahip bataryamızın tasarımında sona yaklaştık. Üretim başlangıcımızdan itibaren batarya modül ve paketlerimizi yerlileştireceğiz” dedi.

Tesis 22 milyar TL yatırım ile hayata geçirilecek. Doğuştan yüzde yüz elektrikli C segmentinde bir SUV’la başlayacak olan fabrikadaki üretim, takip eden yıllarda tamamı yine yüzde yüz elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri ile devam edecek.

Bursa'nın bütün üretim yeteneğini sergileyeceğiz



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) YKB İbrahim Burkay, milli otomobil projesinin ülke sanayisi açısından yeni bir milat niteliği taşıdığını belirterek, TOGG projesinin Türkiye'nin mobilite ekosistemini oluşturmak üzere "Yeni Lige Yolculuk” mottosuyla hayata geçtiğini hatırlattı. Burkay, "TEKNOSAB, KOBİ OSB, BUTEKOM, Model Fabrika ve BUTGEM gibi ileri teknoloji odaklı projeler, insan kaynağına ilişkin yatırımlar ve gelişen lojistik imkanlarımızla sahip olduğumuz üretim yeteneğini ülkemizin 60 yıllık rüyasını gerçekleştirmek üzere sergileyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yerli oto ihracatçıya motivasyon olacak



Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği YKB Baran Çelik, "Elektrikli yerli otomobil, Türkiye'nin dünya otomotiv endüstrisinde yaşanan dijital dönüşümün güçlü bir parçası olma hedefine katkı sunacak ve ihracatçılarımız için motivasyon kaynağı olacak” dedi. Çelik, "Mekanik teknolojinin yerini, bilişim ve yazılım teknolojileri ekseninde yapay zeka uygulamaları alıyor. Türkiye otomotiv endüstrisi olarak hedefimiz; bu alanlara hakim olarak endüstride yaşanan dönüşümün güçlü bir parçası haline gelmek” diye konuştu.

Rakamlarla TOGG tesisi



- 2021 yılının üçüncü çeyreğinde tesisin hat montajları tamamlanacak.



- 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.



- 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan inecek.



- 175 bin/yıl kapasiteye ulaşıldığında 4 bin 300 kişi istihdam edilecek.



- Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak.



- 2025'te yerlilik oranı yüzde 68 'e kadar çıkacak.



- 2030 yılına kadar 1 milyon adet TOGG hattan indirilecek.



- İstanbul-İzmir Otobanına 4 kilometre mesafede bulunuyor.