İlk sürücüsüz otobüs Türkiye’den yola çıktı

Aysel YÜCEL

Türkiye’nin önde gelen yenilikçi ticari araç üreticilerinden Karsan, Avrupa ve ABD’nin gerçek yol koşullarına hazır ilk seviye 4 otonom özelliklerine sahip otobüsü “Otonom Atak Electric”in küresel lansmanını gerçekleştirdi. Aracın duyulduğu günden bu yana oldukça ilgi çektiğini vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş, ilk siparişi Romanya’dan aldıklarını hatırlattı. Baş, “Aracımız ABD’de Michigan’da bulunan bir üniversite içindeki gerçek rotada da kullanılacak ve kampüs içinde öğrencileri taşımaya başlayacak. 4 ay gibi kısa bir sürede üretim yapabiliyoruz. Avrupa’dan bir sipariş daha alabiliriz. Bu otonom aracımız için hedef pazarımız ise Kuzey Avrupa” dedi. Aracın otonom yazılımı için Türk şirketi Adastec ile işbirliği yapıldı. Okan Baş, hedeflerinin tüm modelleri elektrikli ve otonom yapmak olduğunu söyledi. Şirket, Otonom Jest Electric projesini de gündeme aldı. Türkiye’nin önde gelen ticari araç üreticilerinden Karsan, Avrupa ve Amerika’nın gerçek yol koşullarına hazır ilk seviye 4 otonom özelliklerine sahip otobüsü Atak Electric’in lansmanını geçen hafta Bursa’daki fabrikasında gerçekleştirdi. Ardından aracın Avrupa lasnmanı da online olarak yapıldı. Otonom Atak Electric’in duyulduğu günden bu yana oldukça ilgi çektiğini vurgulayan Karsan CEO'su Okan Baş, ilk siparişi Romanya’dan aldıklarını söyledi. Araç ayrıca, ABD’de Michigan’da bulunan bir üniversite içerisindeki gerçek rotada da kullanıma geçerek kampüs içinde öğrencileri taşımaya başlayacak. Baş, “Avrupa’dan bir sipariş daha alabiliriz. Bu otonom aracımız için hedef pazarımız ise Kuzey Avrupa” dedi.

Sürücüye ihtiyaç duymadan çevresini algılayabilen Otonom Atak Electric’te, aracın farklı yerlerinde konumlanan çok sayıda LiDAR sensör bulunuyor. Bununla birlikte, ön kısımda bulunan gelişmiş radar teknolojisi, RGB kameralarla yüksek çözünürlükte görüntü işleme, termal kameralar sayesinde ekstra çevre güvenliği gibi birçok yenilikçi teknoloji de Otonom Atak Electric’in özellikleri arasında yer alıyor. Planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebilen araç gece veya gündüz, her türlü hava koşulunda 50 km/s hıza otonom sürüşte çıkabiliyor. Araç, bir otobüs sürücüsünün yaptığı; rota üzerindeki duraklara yanaşma, inme-binme süreçlerini yönetme, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlama benzeri tüm işlemleri sürücüsüz olarak gerçekleştiriyor. Otonom araç, BMW tarafından geliştirilen 220 kWh kapasiteli bataryalara sahip, 230 kW güce ulaşarak 2500 Nm tork üreten 8 metre sınıfındaki yüzde 100 elektrikli modeli Atak Electric’in üzerine inşa edildi. Araç, 300 km’lik menzil ile sınıfında fark yaratıyor.

Tüm araçlar otonom ve elektrikli olacak

Bugüne kadar teslim edilen Atak ve Jest Electric’lerin toplamda 1 milyonun üzerinde kilometre yol kat ederek elektrikli araçlar alanında ciddi bir tecrübeyi Karsan’a kazandırdığını vurgulayan Okan Baş, “Bizim ana hedefimiz tüm ürün gamımızı otonom yapmak. Elektrikli araçlar bizim için ara istasyon. Önce ürün gamını tamamen elektrikli yapacağız ve genişleteceğiz sonra da bunların hepsi seviye 4 otonom olacak” dedi.

Karsan, kısa süre içerisinde 12 ve 18 metre boyutlarında yüzde 100 elektrikli yeni araçları yollarla buluşturacak. Şirket, iki yıl gibi kısa sürede 30 farklı Avrupa şehrinde Jest Electric ve Atak Electric’ten 200 adede yakın satış gerçekleştirdi. Otonom Jest Electric projesi de gündeme alındı. Okan Baş, “Toplu taşıma araçları binek araçların aksine güzergahları belli araçlar. Bu nedenle, binek otomobillerin aksine otonom dönüşümü toplu ulaşım için çok daha hızlı olacak. Biz, otonomun toplu taşıma araçları için 15-20 yıl önden gideceğine inanıyoruz” dedi.

1981 yılından bu yana ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan'ın Bursa Hasanağa’daki fabrikası tek vardiyada yılda 19 bin 870 araç üretebiliyor. Fabrikada Hyundai için yeni H350 hafif ticari araçları, Menarinibus için 10-12-18 m otobüsleri ve Karsan markası altında Jest, Atak ve Star modellerini üretiyor. Şirket, üretimin yüzde 80’ini ihraç ediyor.

Yerli otonom yazılım Adastec’ten

Otonom Atak Electric için bir başka Türk teknoloji şirketi Adastec’le işbirliği yapıldı. Şirketin geliştirdiği seviye 4 otonom yazılımları, Atak Electric’in elektrikelektronik mimarisine ve elektrikli araç yazılımlarına entegre edildi. Lansmanda konuşan Adastec CEO’su Ali Ufuk Peker, “Bu projeyle birçok ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. İşbirliğimiz sayesinde ‘flowride. ai’ otonom araç yazılım platformumuzu toplu taşıma sektörünün kullanımına sunduk” dedi.

“USPS ihalesi markayı dünyaya tanıttı”

Karsan, ABD Posta İdaresi’nin (USPS) yeni nesil dağıtım araçları üretmek için açılan ihalede finale kalmıştı. Yaklaşık 6 milyar dolar değerindeki ihaleyi geçen hafta Oshkosh Defense kazandı. Okan Baş, konuyla ilgili “Dünyanın önde gelen markaları arasından sıyrılıp ilk 3’e kalmak ve finale kadar mücadelemizi sürdürmek bizim için oldukça değerliydi. Karsan’ın ismini dünya arenasında duyurması bakımından destekleyici oldu. Ayrıca o üründen edindiğimiz kazanımlarla farklı ürünler yapma noktasında çalışmalarda bulunabiliriz” değerlendirmesini yaptı.