İlk üç sırayı Renault, Fiat ve TOGG paylaşıyor

2024 Ekim ayında en çok satılan otomobiller Renault Clio, Fiat Egea Sedan ve Togg T10X oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ekim ayında yüzde 1,2 azalırken, aynı pazarda 2024 ocak-ekim döneminde 947 bin 166 adet araç satıldı. Aynı dönemde hafif ticari araç pazarı yüzde 15,2 artarak 21 bin 612'ye yükseldi; 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre de yüzde 40,1 arttı.

Sıralamada ilk 20 marka/model ve ekim ayı satış rakamları

Ekim ayı satışları toplamda 75,662 adede ulaşan ilk 20 marka ve model şu şekilde sıralanıyor:

Renault - Clio HB: 3,915 adet

Fiat - Egea Sedan: 3,697 adet

TOGG - T10X: 3,091 adet

Renault - Megane Sedan: 2,993 adet

Volkswagen - Taigo: 2,923 adet

Toyota - Corolla: 2,727 adet

Fiat - Egea Cross: 2,136 adet

Hyundai - i20: 1,850 adet

Dacia - Sandero Stepway: 1,822 adet

Nissan - Qashqai: 1,551 adet

Peugeot - 408: 1,482 adet

Citroen - C4X: 1,477 adet

Volkswagen - T-Roc: 1,472 adet

Skoda - Superb: 1,271 adet

Chery - Tiggo 7 Pro Max: 1,266 adet

Renault - Duster: 1,243 adet

Peugeot - 2008: 1,238 adet

Ford - Focus: 1,231 adet

Hyundai - Tucson: 1,199 adet

Hyundai - Bayon: 1,147 adet

Satışların yüzde 86,3'ünü A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu

Pazarın yüzde 86,3'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 415 bin 671 adetle yüzde 55,4 pay, B segmenti otomobiller 228 bin 142 adetle yüzde 30,4 pay aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 56,2 pay ve 422 bin 374 satışla SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 25,8 pay ve 193 bin 540 satış ile sedan, yüzde 16,8 pay ve 126 bin 477 adet satışla H/B otomobiller takip etti.