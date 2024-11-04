İlk üç sırayı Renault, Fiat ve TOGG paylaşıyor
Otomotiv sektörünün 2024 Ekim ayı verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 1,2 azaldı; 2024 ocak-ekim döneminde satışlar 947 bin 166 adete ulaştı. Söz konusu satışlarda ilk üç sırayı Renault, Fiat ve TOGG markaları paylaşırken, adı geçen markaların ilk üçte yer alan modellerinin Ekim satış rakamları sırasıyla, Renault Clio HB 3,915, Fiat Egea Sedan 3,697, TOGG T10X 3,091 adet olarak açıklandı.
2024 Ekim ayında en çok satılan otomobiller Renault Clio, Fiat Egea Sedan ve Togg T10X oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ekim ayında yüzde 1,2 azalırken, aynı pazarda 2024 ocak-ekim döneminde 947 bin 166 adet araç satıldı. Aynı dönemde hafif ticari araç pazarı yüzde 15,2 artarak 21 bin 612'ye yükseldi; 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre de yüzde 40,1 arttı.
Sıralamada ilk 20 marka/model ve ekim ayı satış rakamları
Ekim ayı satışları toplamda 75,662 adede ulaşan ilk 20 marka ve model şu şekilde sıralanıyor:
Renault - Clio HB: 3,915 adet
Fiat - Egea Sedan: 3,697 adet
TOGG - T10X: 3,091 adet
Renault - Megane Sedan: 2,993 adet
Volkswagen - Taigo: 2,923 adet
Toyota - Corolla: 2,727 adet
Fiat - Egea Cross: 2,136 adet
Hyundai - i20: 1,850 adet
Dacia - Sandero Stepway: 1,822 adet
Nissan - Qashqai: 1,551 adet
Peugeot - 408: 1,482 adet
Citroen - C4X: 1,477 adet
Volkswagen - T-Roc: 1,472 adet
Skoda - Superb: 1,271 adet
Chery - Tiggo 7 Pro Max: 1,266 adet
Renault - Duster: 1,243 adet
Peugeot - 2008: 1,238 adet
Ford - Focus: 1,231 adet
Hyundai - Tucson: 1,199 adet
Hyundai - Bayon: 1,147 adet
Satışların yüzde 86,3'ünü A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu
Pazarın yüzde 86,3'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 415 bin 671 adetle yüzde 55,4 pay, B segmenti otomobiller 228 bin 142 adetle yüzde 30,4 pay aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 56,2 pay ve 422 bin 374 satışla SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 25,8 pay ve 193 bin 540 satış ile sedan, yüzde 16,8 pay ve 126 bin 477 adet satışla H/B otomobiller takip etti.