İngiltere bataryada vites yükseltmek istiyor

Hilal SARI

Dünyanın en büyük ve gelişmiş ekonomilerinin çevre ve iklimle mücadele politikalarında büyük açılımlar yaşadığı bir dönemde, emisyonlarını azaltmak konusunda sıklıkla eleştirilen İngiltere elektrikli araç ve sürdürülebilir mobilite alanlarında hedefl erini yükseltiyor. Ford, Nissan, LG ve Samsung’un da aralarında olduğu 6 şirketle görüşmeler yürüten İngiltere hükümeti, Çin’den ABD’ye tüm dünyada dönüşüm yaşayan otomotiv sektörünün yeni elektrikli araçlarının bataryalarını üretmeye talip.

Olası fabrikaları ve finansmanı konuşuyorlar

ABD’li Ford ve Japon Nissan’ın yanı sıra batarya teknolojilerinde önemli güce sahip Güney Koreli LG ve Samsung, ayrıca Britishvolt ve InoBat Auto startupları, Financial Times’a konuşan kaynaklara göre İngiliz hükümeti ve yerel yönetimleriyle olası fabrikaların lokasyonu ve finansman desteği konularında görüşmeler gerçekleştiriyor.

Almanya’da batarya sektörü yüzde 35 büyüdü

Elektrikli araç ve bataryalarında büyüme birçok ülkenin gündeminde. Almanya’da elektronik sektör verilerini takip eden ZVEI’nin yayınladığı batarya sektörüne ilişkin veriler, ülkedeki batarya üretimi sanayinin büyümesinin 2020’de iki katına çıkarak yüzde 35’e ulaştığını gösteriyor. ZVEI özellikle lityum-ion batarya satışlarının çok güçlü büyüdüğünü aktarıyor. Çoğu Asya’dan Almanya’ya ithal edilen lityum-ion hücreleri Almanya’da nihai batarya ürünlerine dönüştürülüyor. Yurtiçi üretim dışında diğer Avrupa ve dünya pazarlarına ihracat yapılıyor. Ancak ZVEI Polonya gibi Avrupa ülkelerinden lityum-ion hücre ithalatının da artışta olduğuna dikkat çekiyor.

VW batarya hammaddesinde gücünü artırmak istiyor

Dünyanın en büyük ikinci otomobil üreticisi Alman Volkswagen salı günü yaptığı açıklamada elektrikli araç batarya hücrelerinin maliyeti ve hammaddeye erişim konusunun çok kritik olduğunu söyledi. Lityum ve kurşun dışında grafit, kobalt ve nikel de EV ve bataryalarının üretiminde önemli hammaddeler. Tesla ve BMW gibi devlerle rekabette olan şirket lityumda tedarik anlaşmaları da yaparak bu konudaki elini güçlendirmişti. Şirket daha önce 2030’a kadar Avrupa genelinde 6 batarya fabrikası inşa edeceğini ve bunu iş ortaklarıyla yapacağını duyurmuştu. VW Yönetim Kurulundan Thomas Schmall “Batarya hücresinin maliyetleri yüzde 80 hammaddeye bağlı. Yani bu konuya kesinlikle daha fazla odaklanmak gerekiyor” demişti. Şirketin dünyanın en büyük batarya malzemeleri tedarikçilerinden Alman kimya devi BASF ile de bu konuda yakın bir işbirliği yapmak istediği belirtiliyor.

Öte yandan emtia fiyatlarının aşırı yükselmesinin ardından Çin’de hükümet stratejik rezervlerdeki bakır, alüminyum ve çinko gibi endüstriyel metalleri üreticilere ulaştırarak fiyatların yükselmesini engellemeye çalışıyor.

Süper EV’de halka arz yolda

Manager Magazin haberine göre elektrikli süper araçlar üreten Porsche’un Hırvat ortağı Rimac, 2022’de halka açılacak ve yakın bir zamanda Porsche’la birlikte lüks otomobil üreticisi Bugatti’yi satın alacak. Rimac habere göre ilk halka arzda 5 milyar Euro değerleme hedefl iyor. Ayrıca Bugatti’nin alımı için Rimac yüzde 55 - Porsche yüzde 45 hisseli bir joint venture kurulacağı belirtiliyor.

Çip kaynaklı üretim kesintileri devam ediyor

Elektrikli araçlara geçişte zaten kısıtlı olan çipe ihtiyaç da artıyor. Küresel çip krizinin otomotivde neden olduğu ve bu yıl küresel otomotiv sektörüne en az 110 milyar dolarlık satışa mal olan üretim kesintileri her hafta bir yeni duyuruyla devam ediyor. Son olarak Daimler ve Volkswagen çip kısıtı nedeniyle mesaileri kısaltacağını duyurdu. Daimler bu hafta Bremen ve Rastatt fabrikalarında, Volkswagen ise gelecek hafta Wolfsburg fabrikasında çalışma saatlerini düşüreceklerini duyurdu.