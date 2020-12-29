İngiltere ile imzalanan STA, otomotivde ticaret hacmini korudu

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması, iki ülke arasındaki yaklaşık 3 milyar dolar değerindeki ticaret hacmi oluşturan otomotiv sektörü tarafından sevindirici bir gelişme olarak karşılandı.

İki ülke arasındaki anlaşmayı değerlendiren Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "Brexit, her iki ülkenin otomotiv sanayisi açısından yıkıcı etkiler doğurabilecek bir süreçti. Otomotiv sektörü Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki toplam ticaret hacminin yüzde 16'sını oluşturmakta. Bu sebeple OSD olarak Anlaşmalı Brexit'in ardından Türkiye ve Birleşik Krallık arasında STA'nın imzalanmasını çok büyük memnuniyetle karşıladık. Anlaşma sektörümüz için adeta bir yeni yıl hediyesi oldu" ifadelerini kullandı.



Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 14 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği'nin (AB) mutabakatının hemen akabinde, 2020 yılı tamamlanmadan Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) otomotiv sanayii için oldukça sevindirici olduğu belirtildi.



Anlaşmaya ilişkin tüm teknik detaylar incelendikten sonra tam bir değerlendirme yapılabileceğine dikkat çeken OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "Brexit, otomotiv sanayisi açısından yıkıcı etkiler doğurabilecek bir süreçti. Konuyu yıllardır takip ediyor, üzerine kapsamlı raporlar hazırlatıyor ve sürekli görüşmeler gerçekleştiriyorduk. Çünkü Birleşik Krallık, Türkiye otomotiv sektörünün ana ticaret ortaklarından birisi ve ülke ekonomisi için yüksek önem arz etmekte. Tek başına otomotiv ticareti Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki toplam ticaret hacminin yüzde 16'sını oluşturuyor. Birleşik Krallık ile AB arasında Ticaret Anlaşması'nın imzalanmasının ardından Türkiye ve Birleşik Krallık arasında STA'nın imzalanması bizleri çok memnun etti, sanayiimiz için adeta bir yeni yıl hediyesi oldu. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere, bu süreçte emeği geçen hem ülkemizdeki hem Birleşik Krallık'taki tüm yetkililere ve sektör temsilcilerine teşekkür ederiz" değerlendirmesinde bulundu.

"4 bin kişilik istihdam kaybına neden olabilirdi"

Brexit sürecinin anlaşmasız ayrılık ile sonuçlanması durumunda ülkemiz otomotiv sanayisinin ağır bir süreçten geçeceği ihtimalini hatırlatan Haydar Yenigün, "Anlaşmasız ayrılık durumu, otomotiv ihracatımızda yıllık yaklaşık 50 bin adetlik azalma ve tedarik sanayi ihracatımızda 150 milyon dolar kayıp yaratabilirdi. Bunun sonucunda da yaklaşık 4 bin kişilik istihdam kaybına neden olacak kadar yıkıcı etkiler doğurabilirdi. Bakanlığımızla yaptığımız istişarelerde, AB ile

Birleşik Krallık'ın anlaşmaya varmasının hemen akabinde Türkiye'nin de Birleşik Krallık ile bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu biliyorduk. Bu süreci son derece hassasiyetle yönettiğini bildiğimiz Ticaret Bakanlığımızın gayretleri ile anlaşmanın sağlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Öte yandan bu süreçte Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin de ekonomimiz için ne kadar kritik olduğunu da bir kez daha gördük. AB ile aramızda Gümrük Birliği olmasına rağmen,

AB'nin Birleşik Krallık ile yaptığı müzakerelerin dışında kalmış olmamız, yapılan anlaşmanın menşe hükümlerinden yararlanamayacak olmamız gibi hususları ortaya çıkardı ki, artık 25 yılını dolduran Gümrük Birliği kurallarının günümüzün ekonomik dünyası için yeterli olmadığını gösterdi" dedi.

2019 yılında 1,8 milyar dolarlık ihracat yapılmıştı

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yıllardır süren ekonomik ve stratejik işbirliği özellikle otomotiv alanında ciddi bir ticaret hacmi sağladı. Birleşik Krallık, 14 yıldır Türkiye'nin ihracat lideri olan otomotiv sektörünün 2019 yılı ihracatında 4'üncü sırada yer aldı.



2019 yılı verilerine göre, otomotiv ana sanayinin Birleşik Krallık'a yapılan ihracatı adet bazında 122 bin 560, değer bazında ise 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Diğer ülkeler üzerinden yapılan ihracat da dikkate alındığında Birleşik Krallık pazarı için yapılan üretimin ihracat değeri 3 milyar dolar seviyelerine yaklaştı. Öte yandan, Birleşik Krallık'ın motor ihraç ettiği ülke sıralamasında

Türkiye ikinci sırada yer alması ve Birleşik Krallık'ın beşinci büyük otomotiv ihraç pazarının Türkiye olması da kritik anlaşmanın önemini bir kez daha ortaya koyuyordu.