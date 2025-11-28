İngiltere'de otomobil üretiminde sert düşüş

İngiltere'de otomobil üretimi, Ekim ayında belirgin bir düşüş yaşayarak yüzde 23,8 geriledi ve 59 bin 10 adet olarak kaydedildi. Üretimdeki keskin düşüşte, ülkenin en büyük otomobil üreticisi Jaguar Land Rover'a yönelik siber saldırının sektörde yarattığı etkiler belirleyici oldu.

Jaguar Land Rover'a yapılan saldırı, şirketin İngiltere'deki tesislerinde yaklaşık altı hafta boyunca üretimin durmasına yol açtı ve toplamda 196 milyon sterlinlik maliyet oluşturdu.

Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği'ne (SMMT) göre, ticari araçlar da dahil edildiğinde toplam araç üretimi Ekim ayında yüzde 30,9 azalarak 62 bin 116'ya geriledi.

Elektrikli araçlarda yükseliş

Buna karşın elektrikli araç tarafında yükseliş kaydedildi. SMMT verilerine göre elektrikli, plug-in hibrit ve hibrit otomobil üretimi yüzde 10,4 artışla 27 bin 287 adede çıktı. Bu segment, Ekim ayında üretilen tüm araçların neredeyse yarısını oluşturdu. Dernek, hükümetin yeşil dönüşüm hedefleri ve Çinli üreticilerle rekabetin etkisiyle yapılan fiyat indirimlerinin talebi artırdığını belirtti.

SMMT Genel Müdürü Mike Hawes, hükümetin 1,5 milyar sterlinlik otomotiv finansmanı desteğine işaret ederek "Büyüme ufukta görünüyor" değerlendirmesini yaptı. Ancak sektör temsilcileri, yeni elektrikli modeller devreye alınırken açıklanan vergi düzenlemelerinin bu ivmeyi olumsuz etkileyebileceği yönünde uyarıyor.

Maliye Bakanı Rachel Reeves'in açıkladığı yeni bütçe kapsamında, Nisan 2028'den itibaren elektrikli araçlar için mil başına vergi uygulanacak. Bu düzenleme, sürücülerin temiz araçlara yöneldikçe azalacak akaryakıt vergisi gelirinin bir kısmını telafi etmeyi amaçlıyor.

Yıl başından bu yana toplam araç üretimi yüzde 17 gerilemiş durumda. Buna rağmen SMMT, yeni elektrikli modellerin üretime girmesiyle 2026 yılında otomobil ve kamyon üretiminin 828 bin adede ulaşarak yeniden büyümeye geçeceğini öngörüyor.