İngiltere’de siber saldırı otomotiv üretimini vurdu

İngiltere’nin önde gelen otomotiv üreticilerinden Jaguar Land Rover (JLR), eylül ayı başında uğradığı siber saldırı nedeniyle üretimini bir aydan uzun süre durdurmak zorunda kaldı.

Şirket, 7 Ekim itibarıyla kademeli şekilde üretime yeniden başladı, ancak bu duraklama İngiltere genelindeki üretim rakamlarını ciddi şekilde etkiledi.

Üretim 1952’den bu yana en düşük seviyede

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) verilerine göre, eylül ayında ülkedeki otomobil üretimi yüzde 27,1 azalarak 51 bin 90 adet seviyesinde gerçekleşti.

Bu rakam, 1952 yılından bu yana eylül ayları bazında görülen en düşük üretim seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Ticari araç üretimi de aynı dönemde sert düşüş yaşadı. Eylülde üretim yüzde 77,9 gerileyerek 3 bin 229 araca düştü. Böylece toplam otomobil ve hafif ticari araç üretimi yıllık bazda yüzde 35,9 azalarak 54 bin 319 seviyesine geriledi.

Yılın ilk dokuz ayında da gerileme

Ocak-eylül döneminde İngiltere’nin toplam otomobil ve hafif ticari araç üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 azalarak 582 bin 250 araca düştü.

Sektör temsilcileri, yaşanan üretim kayıplarının ekonomik büyüme ve ihracat hedefleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtiyor.

Sektörden hükümete bütçe çağrısı

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves’in 26 Kasım’da açıklayacağı Sonbahar Bütçesi öncesinde, otomotiv sektörü temsilcileri hükümete büyüme odaklı mali düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.

Özellikle ECOS (Employee Car Ownership Scheme) sisteminin kaldırılma planları sektörde tepki çekiyor.

ECOS uygulamasının kaldırılması 1 milyar sterlin kayıp getirebilir

SMMT’nin analizine göre, çalışanlara piyasa fiyatının altında araç edinme olanağı tanıyan ECOS uygulamasının kaldırılması,

60 bin otomotiv işçisini etkileyecek, yıllık 80 bin araçlık satış kaybına, 20 bin araçlık üretim azalmasına, ve 1 milyar sterlinden fazla gelir kaybına neden olabilecek.

Ayrıca, bu değişikliğin ikinci el araç pazarında kalıcı tahribat yaratabileceği ve otomotiv ihracatını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

“Sektör baskı altında”

SMMT İcra Kurulu Başkanı Mike Hawes, üretimdeki sert düşüşün büyük ölçüde Jaguar Land Rover’daki siber saldırı sonrası yaşanan kesintiden kaynaklandığını belirterek, “Durum bir miktar düzelse de sektör hâlâ baskı altında” ifadelerini kullandı.

Hawes, İngiltere’nin yıllık 1,3 milyon araç üretim hedefinin risk altına girdiğini belirtti ve ECOS sisteminin korunmasının hem sektör hem kamu gelirleri açısından hayati önemde olduğunu vurguladı.