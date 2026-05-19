İran savaşı motor yağı krizini büyüttü: Küresel kıtlık yolda

İran savaşı sonrası enerji piyasalarında yaşanan kriz, otomotiv sektörünü de etkilemeye başladı. ABD’de motor yağı üreticileri ve sektör temsilcileri, küresel tedarik zincirindeki bozulma nedeniyle hem fiyatların hızla yükseldiğini hem de bazı motor yağı türlerinde ciddi arz sıkıntısı oluşabileceğini açıkladı.

Bağımsız Yağlayıcı Üreticileri Birliği (ILMA) CEO’su Holly Alfano, motor yağı piyasasında yaşanan sıkıntının kısa sürede çözülemeyeceğini belirterek, önümüzdeki aylarda kıtlığın daha da hissedileceğini söyledi.

Yeni nesil araç yağlarında kritik risk

Sektör verilerine göre özellikle 0W-20, 0W-16 ve 0W-8 gibi düşük viskoziteli motor yağlarında arz sorunu yaşanması bekleniyor.

Bu yağların özellikle yeni nesil otomobillerde yaygın şekilde kullanıldığı belirtilirken, geçen yıl ABD’deki toplam binek araç motor yağı talebinin yaklaşık üçte birini yalnızca 0W-20 tipi yağın oluşturduğu ifade edildi.

Petroleum Trends International Başkanı Tom Glenn, savaşın başlamasından bu yana motor yağı fiyatlarında olağanüstü artış yaşandığını belirterek, “1979’dan beri sektördeyim, daha önce buna benzer bir durum görmedim” dedi.

Hürmüz Boğazı kapanınca kriz büyüdü

Motor yağı üretiminde kullanılan Grup III baz yağların önemli bölümünün Basra Körfezi’nden geldiği belirtiliyor. Ancak savaş sonrası Hürmüz Boğazı’nın kapanması sevkiyatları büyük ölçüde durdurdu.

Öte yandan Katar’daki dünyanın en büyük gazdan sıvıya dönüşüm tesisi Pearl GTL’nin saldırıda ağır hasar aldığı ve üretimin durduğu açıklandı.

Sektör temsilcileri, ABD’nin Orta Doğu kaynaklı Grup III baz yağ stoklarının haziran ayında tükenebileceğini belirtiyor.

Araç bakım maliyetleri artabilir

Uzmanlar, yaşanan gelişmelerin araç sahiplerine daha pahalı bakım faturaları olarak dönebileceğini ifade ediyor.

Artan ham petrol fiyatları, lojistik maliyetleri ve tedarik sorunları nedeniyle motor yağı fiyatlarının hızla yükseldiği belirtilirken, bazı sürücülerin yağ değişimlerini ertelemek zorunda kalabileceği değerlendiriliyor.

Sektör temsilcileri ise alternatif çözümler üzerinde çalışıldığını ancak geçici önlemlerin uzun vadede motor performansı açısından risk yaratabileceğini vurguluyor.