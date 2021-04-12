“İşler çok iyi, parlak günlere doğru yükselme başladı"

Aysel YÜCEL

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, geçen cuma düzenlediği basın toplantısı ile otomotiv sanayinin ilk çeyrek sonuçlarını açıklarken, sektördeki son gelişmeleri değerlendirdi. Haydar Yenigün, pandeminin yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen sektörün mevcut konumunun iyi olduğunu ve bundan herkesin gurur duyması gerektiğini söyledi.

OSD’nin açıkladığı 2021 yılının ilk çeyrek verilerine göre; ocak-mart döneminde toplam üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.3 artarak 345 bin 619 adet, otomobil üretimi ise yüzde 10 azalarak 211 bin 877 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte ise toplam üretim 360 bin 766 adet olarak gerçekleşti. Bu döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 seviyesinde arttı. Bu artış, ağır ticari araç grubunda yüzde 46, hafif ticari araç grubunda yüzde 25 olarak kayıtlara geçti. Ticari faaliyetlerdeki hareketliliğin lojistik ihtiyacını artırması ile birlikte özellikle yük taşımacılığına yönelik araçlar içerisinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 105 oranında üretimi artan kamyon segmenti dikkat çekti. Bu dönemde, toplam ticari araç pazarı yüzde 73, hafif ticari araç pazarı yüzde 70 ve ağır ticari araç pazarı da yüzde 88 arttı.

Sektörün kg başına ihracatı 10.78 dolara çıktı

Üretime rakamları, kapasite kullanımı, ihracat ve ihracat tutarına bakıldığında tabloyu olumlu okuduklarına vurgu yapan Yenigün, “Üretimdeki yüzde 1,3’lük artış küçük bir rakam gibi gelebilir ama yaşadığımız ortam, karşılaştığımız sıkıntılar göz önüne alındığında bu rakamın çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Bizler yüzde 85’lik, 87’lik kapasite kullanım oranları

nı seviyoruz. Ama buna da şükür diyoruz. Çünkü 2020 yılında 65’i görmüştük ortalamada, bugün ise 70 konuşuyoruz. Dolayısıyla işler çok iyi gidiyor. Kapasite kullanım oranlarımız artıyor. Elbette 2015-2017 dönemlerindeki gibi daha iyi olabilir. Oraya doğru artık tekrar yükselmeye başladığımızı söylemem lazım” diye konuştu. İhracat adedinde bir miktar azalma olsa da bunun sıkıntı yaratmasını beklemediklerini ifade eden Yenigün, “Çünkü ürettiğimiz ürünlerin daha değerli olması nedeniyle yüzde 10’luk bir ihracat tutar artışı gerçekleştirmiş durumdayız, ki ben bunu çok değerli buluyorum. Kilogram başına ihracat değerinde ciddi bir artış var” dedi. Sektörün kg başına ihracat 10.78 dolara çıktı. ArGe yatırımlarının hızlandığı sektörde bu rakam her geçen gün artıyor.

Sektör ocak ayı başındaki ihracat öngörüsünü revize etti, üretim tahmini aynı kaldı. Yenigün, şu bilgileri verdi: “Türkiye ile ilgili öngörümüzü ise yılın başında yaptığımız öngörülerle mukayese edersek, üretimde bir farklılık olmayacağını tahmin ediyoruz. 2020’ye göre yine yüzde 11- 18’lik bir artış var. Ancak ihracatta önümüzdeki günlerle daha da netlik kazanacak bir resim var. 1 milyon 140 bin-1 milyon 180 bin gibi bir rakam öngörürken, beklentimizi 1 milyon 100 bin -1 milyon 150 bine kadar çektik. Bu, çok büyük bir revizyon değil. Ancak nedeni az önce söylediğim gibi; kapalı bayiler ve mutasyona uğrayan Covid-19. Ocak ayında bu mutasyonun sayısı çok daha düşüktü. Ama eminim aşılama arttıkça öngörülerimiz de ona göre daha olumlu hale gelecek.”

Kamyondaki büyüme toparlanmanın sinyali

Yılın ilk çeyreğinde iç pazar satışlarındaki yüzde 60’lık arttı. En fazla satış martta oldu. Yenigün, “İç pazarda marttaki 100 binlik rakamı herkesi memnun ediyor ve şaşırtıyor. Ankara’ya gittiğimde bana sürekli ‘niye bu kadar yüksek satışlar var’ sorusunu soruyorlar. Muhtemelen nisan-mayıs döneminde de aynı trendi göreceğiz. İkinci çeyrek sonuçlarını paylaşacağımız toplantımızda güzel bir resmi göreceğimize inanıyorum. Henüz 1 milyon adetlik iç pazar satışlarına ulaşmasak da mevcut gelişim çok umut verici. Hafif ticari de iyi gidiyor. Ağır ticariye baktığımız zaman ise en yüksek, en çarpıcı durumu görüyoruz. Ağır ticari her zaman bu işleri daha önden ve daha şiddetli bir şekilde yaşıyor. Yüzde 90’a yaklaşan hem traktörde hem ağır ticaride bir gelişme olduğunu gözlemliyoruz. Bu, çok memnuniyet verici bir durum” diye konuştu. Haydar Yenigün, iç pazarda satışları artıran en önemli etkenlerden birinin ertelenen talebin devreye girmesi olduğunu söyledi. Pandemiyle birlikte toplu taşımadan kaçış da satışları artıran bir diğer etken.

Küreselde de gelecek beklentileri olumlu yönde

Haydar Yenigün, Avrupa’dan da toparlanma sinyallerinin gelmeye başladığını söyledi. Yenigün, "Avrupa’da 2021 beklentisi 15.5 milyon adede kadar çıkarıldı. Yani o yüksek dönemlere doğru gelişeceği öngörülüyor. Geçtiğimiz dönemde Brexit, önümüzde hep bir korku olarak duruyordu ama bence çok başarılı bir şekilde ve kısa bir sürede sonuçlandı. Onların etkisi ve ülkelerin salgınla aldığı kararlar, bazı ülkelerde hala biliyorsunuz bayiler kapalı. Ticaretin o kısmı topal yürüyor. Dolayısıyla buradaki azalmaları bilgiler ışığında değerlendirdiğimiz zaman ben önümüzdeki dönem için endişe verici bir durumun olmadığını söyleyebilirim. 2021 öngörülerimize genel olarak bakarsak; küresel üretimde 2020’nin o küçülmesinin ardından 2023 yılına kadar dünyadaki toplamın esasında geriye döneceği ve hatta daha da iyi bir noktaya geleceği konuşuluyor. Yani 2022’de hem dünya hem Avrupa için bir toparlanma olacak.”

Öte yandan gündemde olan ‘aşı pasaportu’ konusunun bir risk olduğunu ifade eden Yenigün, "Konunun son dönemde biraz daha yumuşadığını okuyoruz. Umarım memleketimizi etkileyecek bir boyuta ulaşmaz. Ve aşılama oranı çok çok kısa zamanda artar, herkesin serbest dolaşımının önü açılır” dedi. Yenigün, çip krizinin küreselde 2.4 milyon adet araç kaybına neden olacağının öngörüldüğünü belirterek, “Otomotivciler olarak; bunu iyi yönetmemiz gerekli” dedi.

Üretim kapasitesi 2.5 milyona çıkacak

Otomotiv sektörünün Türkiye’nin ihracatının yüzde 15’inden fazlasını gerçekleştirdiğini ve lider konumunu sürdürdüğünü vurgulayan Yenigün, yaklaşık 2 milyon olan sektörün üretim kapasitesinin artışa geçtiğini ifade etti. Yenigün, “Geçtiğimiz aylarda bir üyemiz büyük bir proje açıkladı. Oradan gelecek olan yaklaşık 200 bin adetlik bir kapasite artışı olacak. Dolayısıyla bu 2 milyonun da önümüzdeki yıllardan itibaren 2,5 milyona doğru taşınacağını öngörüyorum” diye konuştu.

Avrupa’nın ticari lideri Türkiye’den

Türkiye’nin otomotiv üretiminde Avrupa’da 4’üncü, ticari araç üretiminde ise 2’nci sırada olmasının büyük başarı olduğunun altını çizen Yenigün, “Ticari araçta üyelerimizden bir tanesi Avrupa’nın en büyük üreticisi. Tereddütsüz, tek lokasyonda en çok üretim yapan tesisi Türkiye’de” dedi.

“Maliyet artışını fiyatlara yansıtmadık, zamlar enflasyon kaynaklı”

Otomotiv fiyatlarındaki artışa değinen Yenigün, “Maliyetlerimiz çok arttı. Pandemi nedeniyle istihdamı artırdık. Sadece benim şirketim 1.700 kişiyi işe aldı. Üretim arttığı için değil, pandemin getirdiği sosyal mesafe gerekliliklerinden. Diğer yandan sac maliyeti yüzde 80’e yakın, plastik yüzde 100 civarında arttı. Lojistik maliyetlerimiz arttı. Ama bunu fiyatlara yansıtmıyoruz, karlılığımızdan feragat ediyoruz. Araç fiyatlarının artması enflasyondan kaynaklı. Türkiye’de neticede enflasyon olduğu sürece araç fiyatları da artacaktır. Çok basit bir ekonomi. Buradan kötü durum senaryoları yaratmanın bir anlamı yok. Yanlış hatırlamıyorsan enflasyon oranı yüzde 16’ydı. Siz yüzde 16 enflasyon var diyorsanız, araçların fiyatlarının da en azından yüzde 16 artacağını öngörmeniz lazım başka hiçbir değişiklik olmazsa” açıklamasını yaptı.