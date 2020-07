İsteyen TOGG fabrikasına iz bırakacak

16 Temmuz 2020

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin Otomobili projesinde süreç hızlanıyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak fabrikanın ÇED raporu, imar izni ve inşaat ruhsatının alınmasının ardından temel atma töreni için de tarih kesinleşti. Türkiye’nin Otomobili’nin fabrika inşaatının temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Temmuz Cumartesi günü atılacak.

Bakan Varank, sosyal medyadan duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil üretimi için Bursa Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaata başlama tarihinin 18 Temmuz olarak belirlendiğini açıkladı. Paylaşımında, fabrikanın temelinin atılacağı alana ilişkin fotoğrafa da yer veren Varank, "18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa" notunu düştü.

Törende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda konuk hazır bulunacak. Temelin atılmasının ardından TOGG, yerli otomobil üretimi için Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaata başlayacak.

TOGG geçtiğimiz günlerde Bursa’daki kurulacak fabrika Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunu almış, ardından imar izni ve inşaat ruhsatını aldığını duyurmuştu.

TOGG, Türkiye’yi tarihe iz bırakmaya davet ediyor

TOGG, Gemlik’teki inşaat başlangıç töreni’ne özel, #YenilikteBenDeVarım başlığıyla bir kampanya başladığını duyurdu. Kampanya kapsamında, TOGG’un Gemlik’teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler www.yeniliktebendevarim.com adresine davet ediliyor. Siteye girip adını yazan herkes, adı ve altında #YenilikteBendeVarım etiketli bir sertifika ve iki farklı fotoğrafı indirerek sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor. Etkinlik boyunca sitede toplanacak olan isimler Gemlik’teki üretim merkezinde bir kapsül içinde saklanarak tarihe bir iz olarak kalacak.

22 milyar TL yatırım yapılacak

Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak olan fabrika toplam 22 milyar TL yatırım ile hayata geçirilecek. Doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam sağlayacak olan fabrika tamamlanıp üretime geçtiğinde Avrupa’nın ilk geleneksel olmayan (bünyesinde içten yanmalı araçlar üretmeyen) elektrikli araç tesisi olacak.

Doğuştan yüzde yüz elektrikli C Segmentinde bir SUV’la başlayacak olan fabrikadaki üretim takip eden yıllarda tamamı yine yüzde yüz elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri ile devam edecek. İlk araç 2022'de banttan çıkmış olacak.