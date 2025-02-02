Isuzu’dan SUV tadında pickup: Yeni D-Max

Cihan ORUÇOĞLU

D-Max’in yenilenen tasarımı onu daha da dikkat çekici bir hale getirdi. Özellikle yeniden tasarlanan ön farlar ve agresif duruşu, aracın güçlü karakterini ortaya koyuyor. İstanbul trafiğinde bile pek çok meraklı bakışı üzerinde toplayan D-Max, yeni eklenen Mika Namibu turuncusu rengiyle daha da fazla fark yaratıyor.

D-Max ile otoyola çıkıldığında aerodinamik tasarımın ve ön tampon hava perdesinin rüzgâr direncini ne kadar azalttığı hemen fark ediliyor. Yüksek hızlarda bile araç stabilitesini koruyan bu araç, gereksiz savrulmalar yaşanmasının önüne geçiyor.

İç mekânda maksimum konfor

D-Max’in içine geçildiğinde ise klasik bir pick-up sertliği yerine konforlu ve modern bir atmosfer sizi karşılıyor. Tamamen yenilenmiş multimedya sistemi ve göz alıcı dijital gösterge paneli, uzun yolculukları daha da keyifli hale getiriyor. Yolculuk boyunca ses sisteminin tatmin edici seviyede olduğu ve kabin içi ses yalıtımının da beklentilerin çok ötesinde olduğuna dikkat çekilmesi gerekiyor.

Hızlanma konusunda tatmin edici

Özellikle yüksek oturma pozisyonu, yolda sürücüyü hem güvende hem de ayrıcalıklı hissetmesine olanak sağlıyor. Engebeli arazi modu ve yeni kontrol anahtarları sayesinde, yol durumu ne olursa olsun aracın ayarları kolayca değiştirilebiliyor. Araç, otoyolda oldukça sessiz ve stabil ilerliyor. Motor tepkileri hızlı, hızlanma konusunda tatmin edici ve özellikle sollamalarda hiç zorlanmadan sonuç alınabiliyor.

D-Max sürücüsünü hiçbir yerde yarı yolda bırakmıyor

Araziye uygun bir araç olmasına rağmen, D-Max şehir içi kullanıma da gayet uygun. Ancak asıl gücünü zorlu yollar ve engebeli arazilerde gösteriyor. Özellikle kırsal yollara girildiğinde yüksek süspansiyon sistemi ve güçlü çekiş özellikleri ile D-Max sürücüsünü hiçbir yerde yarı yolda bırakmıyor.

Güvenlik yine ön planda

Güvenlik tarafında ise gelişmiş stereo kamera, arka çapraz trafik fren sistemi ve kör nokta uyarısı gibi sistemler sürüşü oldukça güvenli hale getiriyor. Özellikle uzun yolculuklarda, bu teknolojilerin büyük bir fark yarattığı fazlasıyla hissediliyor.

“Sadece yük taşımak için değil…”

Sonuç olarak yeni D-Max, hem şehir hem arazi için mükemmel bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Güçlü ve dayanıklı bir pick-up arayanlar için harika bir seçenek sunan D-Max,

SUV konforunu sevenler için çok daha fazlasını sunuyor. Şehir içinde dikkat çeken tasarımı, uzun yolda sunduğu stabilite ve araziye olan uyumu ile D-Max, her yol koşulunda güven veren bir araç olarak yol alıyor.

Bu pick-up, sadece yük taşımak için değil, sürüş keyfi yaşamak için de ciddi bir alternatif sunuyor.