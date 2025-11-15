Jaguar Land Rover 485 milyon sterlin zarar açıkladı

Jaguar Land Rover (JLR), Eylül ayında yaşanan büyük çaplı siber saldırının etkilerini ilk kez detaylarıyla açıkladı. Hackerlar şirketin BT sistemlerini kapatmak zorunda bıraktı ve üretim bir hafta boyunca durduruldu.

Bu kesinti o kadar büyük bir etki yarattı ki, İngiltere ekonomisinin Eylül ayında yüzde 0,1 küçülmesine neden oldu.

Geçen yıl aynı dönemde 398 milyon sterlin kâr etmişti

Üretim neredeyse yüzde 29 düştü, oysa JLR’ın Solihull, Halewood, Wolverhampton ve Castle Bromwich tesislerinde normalde günde 1000’e yakın araç üretiliyor.

JLR, yılın ikinci çeyreği için 485 milyon sterlin zarar açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde 398 milyon sterlin kâr eden şirket, bu kez siber saldırıyla ilişkili 196 milyon sterlinlik ek maliyet yazmak zorunda kaldı.

Bunun yanında ABD tarifeleri, Jaguar’ın eski modellerinin üretimden kaldırılması süreci ve Çin’in Avrupa’ya çip satışını kısıtlaması da satışları olumsuz etkiledi.

Şirketin gelirleri ikinci çeyrekte yüzde 24 düşerek 4,9 milyar sterline geriledi.

35 yıldır şirkette görev yapan ve yıl sonunda ayrılacak olan CEO Adrian Mardell, üretim tesislerinin yeniden çalıştığını ve kapasiteye yaklaştığını belirterek “saldırının etkisinin büyük ölçüde geride kaldığını” söyledi.