Japon Otomobil Birliği, ABD gümrük vergileri için hükümetten önlem talep ediyor

Japonya Otomobil Üreticileri Birliği (JAMA), hükümetten Japon otomobil üreticilerini ABD’nin olası gümrük vergilerine karşı korumasını talep etti. JAMA Başkanı Masanori Katayama, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Japonya, Meksika ve Kanada'dan yapılan otomobil ithalatına yüksek vergiler getirmesi durumunda her iki ülke ekonomisinin olumsuz etkileneceğini belirtti.

Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "2 Nisan'dan itibaren otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulamak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25'lik ek vergilerin 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Büyük markaların yöneticileri de katıldı

Aynı zamanda Isuzu Motors’un da başkanı olan Katayama, Tokyo'da Ticaret ve Sanayi Bakanı Yoji Muto ile gerçekleştirdiği toplantıda konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi. Toplantıya Toyota, Honda ve Nissan gibi büyük otomobil üreticilerinin yöneticileri de katıldı.

Japon otomobil markaları, özellikle ABD’nin otomobil ithalatına ek vergi getirmesi durumunda ciddi bir riskle karşı karşıya. Toyota, Honda ve Nissan gibi firmalar en popüler modellerinin bir kısmını Kanada ve Meksika'da üretiyor. ABD ise bu firmalar için en büyük pazar olmayı sürdürüyor. Subaru ve Mazda gibi daha küçük üreticiler de benzer risklerle karşı karşıya bulunuyor.