Japon otomobil devi Mazda'dan 28 yıl sonra logo değişikliği

Japon ekonomi gazetesi Nikkei, 105 yıllık otomobil markası Mazda'nın 28 yılın ardından 30 Ocak'ta yeni logosunu duyurmaya hazırlandığını yazdı.

Gazetenin birçok kaynaktan doğrulattığı haberde logoya da yer verildi. Yeni logoda şekil yönündek bir değişiklik olmayacak ama gümüş renginden vazgeçildiği görülüyor.

Son dönemde bazı otomobil markaları 'üç boyutlu' logolarını bırakarak daha anlaşılabilir logolara geçmişti. (Üstte solda eski logo)

Mazda'nın güncellenmiş logosu, Temmuz 2024'te Japonya Patent Ofisi'nde tescil edildi.