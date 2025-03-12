Japon otomotiv devi Toyota, ticaret savaşlarına karşı yeni planlar yapıyor

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Toyota, ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamayı planladığı gümrük vergileri nedeniyle tedarik zincirinde yaşanabilecek olası sorunlara karşı yeni stratejiler geliştirmeyi sürdürüyor. Şirketin Avrupa operasyonlarını yöneten Matt Harrison, İngiltere’deki üretim tesisinin ABD pazarına ihracat potansiyelini değerlendirdiklerini açıkladı.

Harrison, Financial Times’a verdiği röportajda, “İş denklemi mantıklıysa ve ürettiğimiz ürün başka bir bölge tarafından isteniyorsa, elbette varlıklarımızı inceleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Toyota’nın bu adımı, Trump yönetiminin ticaret politikalarına karşı esneklik sağlama amacı taşıyor.

ABD yönetimi, Kanada ve Meksika’dan yapılan otomobil ithalatına yönelik tarifeleri bir ay süreyle ertelemiş olsa da, 30 gün içinde uygulamaya konulması halinde Japon üreticiler ciddi maliyet baskısı altında kalabilir. Ayrıca Trump’ın, ABD’nin ithal mallara uyguladığı gümrük vergilerini diğer ülkelerin Amerikan mallarına uyguladığı vergilerle eşitlemeye yönelik “karşılıklı tarifeler” politikası da 2 Nisan’da yürürlüğe girecek.

Toyota, bu gelişmelere karşı İngiltere’deki tesislerini ABD’ye küçük hacimli araç ihracatı için değerlendirme planları yaparak hazırlıklı olmayı hedefliyor. Ancak şirket yetkilileri, bu kararın yalnızca ekonomik mantık çerçevesinde değerlendirileceğini ve piyasa koşullarına bağlı olacağını belirtiyor.

Küresel otomobil üreticileri, Trump yönetiminin ticaret politikalarının belirsizliği nedeniyle alternatif tedarik zinciri stratejileri geliştirmeye devam ediyor. Toyota’nın İngiltere üretimini ABD pazarına yönlendirme olasılığı, Brexit sonrası İngiltere sanayisi için de yeni fırsatlar yaratabilir.