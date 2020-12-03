Japonya 2030'ların ortasında elektrikli araçlara geçecek

Nikkei Asia'nın, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'ndan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 2050 sıfır karbon hedefine ulaşmak adına, ülkenin içten yanmalı motorlara sahip araçlarını gelecek on yılın ortasında yasaklayarak tamamen elektrikli araç kullanımına geçmeyi planladığını açıkladı.

Japonya'nın karbon emisyonun 2018 yılında araştırıldığında, söz konusu emisyonun yüzde 16'sını otomobiller oluşturduğu görülmüştü.

Haberde, alınan kararın, hükümet ve otomotiv sanayi yöneticileri ile görüşüldükten sonra kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.