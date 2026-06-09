Jeep sahiplerine önemli uyarı: 1 milyondan fazla araç geri çağrılıyor

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Otomotiv devi Stellantis, yangın riski oluşturabilecek bir arıza nedeniyle 1 milyondan fazla Jeep aracını geri çağırma kararı aldı.

Şirket, etkilenen araç sahiplerine sorun giderilene kadar araçlarını kapalı alanlara park etmemeleri ve yapılardan uzak tutmaları konusunda uyarıda bulundu.

1 milyondan fazla Jeep geri çağrılıyor

Stellantis tarafından yapılan açıklamaya göre geri çağırma kararı, 2021-2025 model yıllarına ait yaklaşık 1 milyon 76 bin 999 Jeep Wrangler ve Gladiator aracını kapsıyor.

Sorunun, elektrikli hidrolik direksiyon pompasına ait kablolarda oluşabilecek elektriksel arızadan kaynaklandığı belirtildi.

Söz konusu arızanın, çevredeki parçaların aşırı ısınmasına ve nadir durumlarda tutuşarak araç yangınına neden olabileceği ifade edildi.

Araç sahiplerine park uyarısı

Stellantis Sözcüsü Frank Matyok, risk nedeniyle FCA US'in araç sahiplerine önlem amacıyla araçlarını binalardan ve diğer araçlardan uzak noktalara park etmelerini tavsiye ettiğini açıkladı.

Şirket, geri çağırma kapsamındaki araçlar için nihai onarım sürecinin henüz tamamlanmadığını ancak çözümün temmuz ayına kadar hazır olmasının beklendiğini duyurdu.

Onarım süreci başladığında araç sahiplerine posta yoluyla bilgilendirme yapılacak ve yerel bayilerden servis randevusu oluşturmaları istenecek.

Onarım ücretsiz yapılacak

Araç tipine göre yapılacak kontrollerin kablo demeti ve elektrikli hidrolik direksiyon pompasını kapsayacağı, gerekli görülmesi halinde parçaların değiştirileceği bildirildi.

Geri çağırma kapsamında Kanada'da yaklaşık 106 bin 258, Meksika'da 23 bin 704 ve Kuzey Amerika dışındaki pazarlarda 124 bin 297 aracın daha bulunduğu açıklandı.