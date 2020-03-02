Jest Electric ve Atak Electric İstanbul’da görücüye çıkıyor

02 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Türkiye’de yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan Karsan, bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan Busworld Türkiye Uluslararası Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi İhtisas Fuarı’na elektrikli ürün gamıyla katılım sağlayacak. 5-7 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek fuarda, Jest Electric ve Atak Electric ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Karsan ayrıca, fuar alanının hemen dışında kurulacak olan özel parkurda Jest Electric’i teste açacak. Bu sayede, Busworld Türkiye ziyaretçileri yüzde 100 elektrikli çevreci motoru ve üstün teknolojisiyle ihracat pazarlarının tercihi olan Jest Electric’i yakından inceleyebilecek.

Türk otomotiv sanayinde 53 yılı geride bırakan Karsan, kurulduğu günden bu yana ticari araç segmentinde kendi markası da dahil, dünyanın önde gelen markaları için üretim yapıyor. 1981 yılından bu yana ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan'ın Bursa Hasanağa’daki fabrikası tek vardiyada yılda 18 bin 200 araç üretebilecek yapıya sahip. Binek araçtan ağır kamyona, minivandan otobüse kadar her türlü aracı üretebilecek esneklikte tasarlanan Hasanağa Fabrikası, Bursa şehir merkezine 30 km uzaklıkta olup, 91 bin metrekaresi kapalı toplam 207 bin metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor.