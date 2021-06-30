Kanada’da elektrikli otomobil kararı

Kanada Federal Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra, 2035 yılı itibarıyla ülkede tüm yeni binek otomobiller ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olacağını duyurdu. Daha önce bunu 2040 yılı için planlayan hükümet, karar kapsamına hafif ticari araçları da dahil ederek 2035 yılına çekti.

Federal Çevre Bakanı Jonathan Wilkinson da hedeflerine ulaşmak için yakıt verimliliği konusunda ABD ile birlikte çalışacaklarını ve yeni düzenleyici önlemler konusunda taraflara danışacaklarını ifade etti.

Kanada’da sıfır emisyonlu araç alanlara, federal indirim programı ile değişen oranlarda geri ödemeler yapılıyor.