Karavan sektörünün kalbi Pendik’te atıyor

Pandemi dönemiyle birlikte izole tatilin gözdesi olan ve ihracatını 3’e katlayan karavan, otomotiv sektörünün en hızlı büyüyen alanlarının başında geldi.

Sektörün en önemli buluşma noktası olarak kabul edilen 3’üncü Marmara Kamp & Karavan ve Doğa Sporları Fuarı’ Marintürk İstanbul City Port Pendik’te dün kapılarını açtı. Karavan parklarının ve kamping organizasyonlarının da katıldığı fuar, araç sahibi olmak isteyenlerin ihtiyacına uygun yüzlerce seçeneği bir arada bulmaya olanak sağlıyor.

25 Eylül Pazar akşamına kadar açık kalacak fuarda, toplam değeri 900 milyon TL’yi bulan araçlar da sergileniyor. Anadolu Expo Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarda, boyutu 6 metre kare ile 40 metrekare arasında değişen karavanlar ve boyu 3 metre ile 9 metre arasında değişen tekneler, Tiny House’lar, çadır görünümlü karavan, çadırlar ve doğal yaşama, kamp hayatına yönelik tüm ürünler ve aksesuarlar yer alıyor.

Pandemi sonrası güvenli tatil tercihi olarak öne çıkan karavanlarda da 2021 yılında satış patlaması yaşandığını anlatan Anadolu Expo Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Haymana, “Pandemi sonrası tatilin yeni gözdesi olan karavan sektörü, Türkiye’de bu yıl sonu 600 milyon doları görecek. Arka arkaya açılan karavan otoparkları ve kamp alanları ile birlikte Türkiye’de de 500 milyon dolarlık bir sektör haline gelen kamp karavan üreticileri, 2023 modellerini 3. Marmara Kamp & Karavan ve Doğa Sporları Fuarı’nda ilk kez tanıtacak. Sektörde son 2 yılda üretici sayısı da 5 katına çıktı. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ihracat da hızla yükseliyor” dedi.

Yüzde 400 artan aravan satışlarına üreticilerin yetişemediğini söyleyen Sadettin Haymana, “ Şu anda talep fazlalığından dolayı bir karavanın en erken 1 yılda teslim edilebiliyor. Yurtdışından da çok fazla talep geliyor. Türkiye’deki üreticiler aynı zamanda Avrupa’nın karavan alanında eksik kaldığı noktalarda ciddi bir tedarikçisi konumuna geldi. 3. Marmara Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı’na bu yıl 32 ülkeden ziyaretçi bekliyoruz. İhracat atağında bulunan firmalar, ikili görüşmeler yaparak Türkiye’yi Karavan üretiminin merkezi haline getirmek istiyor.