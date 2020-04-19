Karsan Atak Electric, otonom olacak

19 Nisan 2020

Karsan, otonom sürüş özelliklerine sahip toplu taşıma araçları için çalışmalara başladı. İlk olarak Atak Electric üzerinde çalışmalar yürüten Karsan, Atak Electric’e Seviye-4 Otonom sürüş özellikleri kazandıracağını duyurdu.

Proje kapsamında, otonom araçlarla ilgili çalışmaları bulunan ve bir Türk firması olan ADASTEC ile iş birliği gerçekleştiren Karsan, prototip seviyesindeki ilk Otonom Atak Electric aracını ağustos ayında tamamlamayı planlıyor. ADASTEC tarafından geliştirilmiş olan Seviye-4 Otonom yazılımlarının Atak Electric elektrik-elektronik mimarisine ve elektrikli araç yazılımlarına entegrasyonu gerçekleştirilerek, Otonom sürüş özellikleri kazandırılacak olan Atak Electric’in test ve validasyon çalışmaları ise yılsonuna kadar devam edecek.

Prototip ağustosta tamamlanacak

Koronavirüs salgınına rağmen teknolojiye ve Ar-Ge’ye yatırım yapmayı sürdürdüklerini vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş, “Ar-Ge ekibimiz tarafından geliştirilen ve 2019 Eylül’de seri üretimine başladığımız Atak Electric’te, Seviye-4 Otonom yani sürücü yardımı olmadan dinamik sürüş gerekliliklerinin tümünün, otomatik bir sürüş sistemi tarafından yapılması için çalışmalarımız başladı. Bu doğrultuda, otomatik sürüş fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için radar, lidar, termal kamera gibi, araç çevresindeki canlı ve cansız tüm varlıkların tespit edilmesini sağlayan özel ekipmanlar da kullanıyoruz. Ağustos ayında ilk prototipini tamamlayacağımız otonom Atak Electric’in simülasyon ve validasyon testlerini ise, Bursa’daki Hasanağa fabrikamızda gerçekleştireceğiz. Yıl sonu itibariyle Otonom Atak Electric’i kullanıma hazır seviyeye ulaştıracağız” diye konuştu.